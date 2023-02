Conheça Paula Balth, criadora de conteúdos sobre maternidade

Da Redação

Sabemos que entender de nichos e segmentos na internet é algo ainda recente. Ao criar conteúdo na internet você tem um público alvo a quem mirar. Atualmente o assunto maternidade tem estado em alta nas redes sociais mais populares do Brasil, como Instagram, Facebook, Tik Tok e Kwai, porém, o assunto é levado como LifeStyle.

Uma das criadoras de conteúdo que aborda esse assunto é Paula Bath, que tem 475 mil seguidores no Instagram e quase 2 milhões de seguidores no TikTok. Ela traz assuntos relevantes, informativos e educacionais sobre o universo materno e o comportamento adulto e infantil.

Existem diversas criadoras de conteúdo que abordam esse tema nos ensinando sobre: método BLW, educação sensorial, educação sexual infantil, cérebro da criança e claro os perfis cômicos de rotinas e trends virais.

Paula Balth já é criadora de conteúdo no YouTube, Facebook e Spotify, porém ela tem o nicho de contar histórias reais, assim que engravidou, a influencer começou produzir vídeos no nicho de maternidade no Instagram, Tiktok, Youtube Shorts.

A criação de 2 personagens mães para gerar conteúdos chamou atenção no perfil de Paula, pois ela aborda assuntos como: Rede de Apoio, Burnout materno, Amamentação, pensão alimentícia, Parto, etc; e também resenha de livros educacionais que ajudam os pais amadureceram seus comportamentos padrões.

No entanto, mesmo com tanto público consumindo esse conteúdo e a nossa população ter alta % de reproduções humanas, o tema: maternidade ainda não é considerado um nicho pelas plataformas, apenas por criadores e consumidores.

Quando falamos em LifeStyle o que vem na mente é um perfil com sua forma de viver, os locais que frequentam, o esporte que pratica, as comidas que se alimentam, e não invoca com tanto detalhe e cuidado a maternidade, por isso ‘'Maternidade não é um LifeStyle, maternidade é protagonizar capacidades únicas que merece ser chamada de Nicho’’ diz Paula. Hoje, encontramos perfil de apoio e acolhimentos para falar de síndromes, distúrbios e dificuldades com as crianças, como por exemplo, o autismo, por isso a importância de se tornar relevante no mercado.

O impacto que as plataformas causaram na sociedade em abraçar esse tema como nicho e ainda premiar mulheres que estudam, roteirizam, gravam, editam, se dedicam, aprendem e ensinam com consciência como se reeducar para educar, nosso futuro estará indo por um bom caminho.

Não é à toa que a mãe solo, criadora de conteúdo e atriz quer mais visibilidade para o nicho de maternidade na internet, já que seu trabalho é muito importante para mães e pais de todo o Brasil. Além disso, todo o conteúdo é gratuito. Dessa forma, é preciso que criadores de conteúdo como Paula Balth sejam reconhecidos em premiações.

Atualmente, Paula Balth tem 27 anos, é atriz, mãe solo e criadora de conteúdo. Suas postagens e vídeos são sempre engraçados e informativos, envolvendo o universo da maternidade.

