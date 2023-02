Conheça os cristais que energizam e protegem os ambientes

Da Redação

Um espaço para se conectar com as energias presentes na natureza através dos cristais. A terapeuta holística Naiara Jade Vidotto mantém em seu quarto um refúgio que ela chama de “espaço sagrado”. Ali, ela mantém diversas pedras e cristais, que emanam tipos de energias diferentes que a ajudam a se conectar com o divino.

Sem uma religião definida, Naiara usa o espaço para se conectar com sua fé, mas também utiliza as pedras para proteção e equilíbrio das energias em toda a casa.

“Utilizo os cristais para praticar a minha fé, através da intuição, escolho aquele que me chama mais atenção e escrevo meus pedidos e agradecimentos, colocando sob as pedras, como um ritual. É uma troca de energias com os cristais. Também tenho vários deles espalhados pela casa, que ajudam a manter em equilíbrio as energias dos ambientes”, declarou.

Em todos os cômodos da casa, diversos tipos de cristais estão espalhados, não apenas para decoração, mas também para maior conexão espiritual e proteção para o lar. Algumas pedras que ela recomenda para qualquer ambiente é a ametista, pedra com coloração roxa, e o quartzo rosa.



“Além de ser muito fácil de encontrar na natureza, a ametista traz tranquilidade e proteção para a casa. O quartzo rosa também é muito benéfico, com uma frequência de cura e calma, perfeito para quarto de crianças. Ela inspira o amor e ativa a intuição, por isso, também pode ser colocada nos locais utilizados para orações na casa”, explicou.

Outra dica da terapeuta, é o uso dos cristais para purificar as energias dos banheiros.



“O banheiro geralmente é um local com energias mais pesadas, por isso, é sempre bom acrescentar uma turmalina negra, jaspe marrom ou ônix na decoração. Para este ambiente, sempre dê preferência para pedras de coloração escura”, aconselhou.

Por Aline Andrade.

