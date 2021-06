Conheça o piloto de wheeling e influenciador Flávio Trevizan

Continua após publicidade

Flávio Trevizan, é sinônimo de sucesso no setor de motocicletas. Apaixonado por motos desde criança, ele tem duas lojas especializadas em tudo que um piloto pode sonhar. De capacetes a jaquetas, de macacões e bike perfeita.

Conhecido como ‘Vovô do Grau’, Flávio montou a ‘Flávio Motos’ há 28 anos e hoje ela se tornou a loja mais famosa do país no quesito motocicleta. Tem clientes famosos como Rodriguinho do ‘Travessos’, MC Magal, MC Gui e muito mais.

Hoje ele pilota uma BMW s1000RR de dar inveja a muita gente e já rodou quase o país inteiro sob duas rodas. Também conheceu diversos países da América Latina e estava prestes a ir de moto para os Estados Unidos, quando um acidente no Chile, que tirou a vida de seu amigo e companheiro de viagem, interrompeu o circuito.

Em seus passeios, sempre compartilhados nas redes sociais, ele já conheceu Bolívia, Argentina, Paraguai, Peru e Chile, além de diversos Estados brasileiros. “Aos 13 anos comprei minha primeira moto e fiz um curso de mecânica de motos, a partir daí, comecei a mexer nas motos dos amigos na garagem da minha casa, lá em 1990 e nunca mais parei”, relembra.

No Instagram são mais de 700 mil pessoas o seguindo e acompanhando o dia a dia da vida agitada do piloto e empresário. Suas apresentações de ‘wheeling’ juntam inúmeros fãs em todo país. Ele foi vice-campeão brasileiro e um ano depois, campeão brasileiro na modalidade.

“Sempre adotei o método de não copiar ninguém. Seja na vida ou nos negócios. Dando certo ou errado, eu mesmo crio minhas campanhas e estratégias”, conta.

