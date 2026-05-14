Conheça o jovem africano famoso por fazer roupas de lixo e ignorar Prada, Gucci e Balenciaga

Um adolescente de 15 anos de Adis Abeba, na Etiópia, tornou-se um dos nomes mais comentados do mundo da moda ao produzir visuais sofisticados a partir de materiais recicláveis e itens descartados. Kalu Putik acumula mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, com vídeos que frequentemente ultrapassam 30 milhões de visualizações, e chama atenção ao ignorar sistematicamente as mensagens de grandes grifes internacionais como Prada, Gucci e Balenciaga.

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O crescimento do jovem nas redes foi classificado por analistas como uma explosão vertical. Em abril de 2026, ele registrou 2 milhões de novos seguidores em apenas 24 horas. Entre o público estão fotógrafos de moda, diretores criativos baseados em Paris e celebridades como a cantora norte-americana SZA.



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As criações de Kalu partem de um processo que a indústria chama de upcycling radical. Cabos elétricos e fios de rede descartados viram tules e sedas. Latas de alumínio e peças de ventiladores velhos se transformam em armaduras com estética futurista. Pneus, sacos de lixo, papelão e plásticos diversos também integram as peças. Os resultados são apresentados em vídeos gravados em uma passarela improvisada de madeira no chão.

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A repercussão atraiu o interesse comercial das maiores marcas do mercado de luxo, que tentaram contato direto por mensagens nas redes sociais. Prints que circulam na internet mostram convites de representantes das grifes europeias, todos visualizados e deixados sem resposta pelo adolescente.

O comportamento é lido por analistas como um deslocamento do centro da vanguarda estética, antes concentrado nos grandes polos europeus. Passarelas internacionais e editoriais já começaram a reinterpretar abertamente o estilo criado pelo jovem etíope.