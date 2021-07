Da Redação

Conheça o influenciador Fauzi Rux, queridinho no RJ

O digital influencer é um formador de opiniões, capaz de influenciar milhares de pessoas, que se tornam seguidores em suas redes sociais. A carreira de digital influencer é o futuro da internet.

continua após publicidade .

Com o avanço da internet já não é mais preciso grandes mídias para atingir um determinado público, basta apenas criar uma conta no Instagram e saber usá-la, que o alcance é surpreendente.

Com Fauzi Rux, 32 anos, morador da zona norte do Rio de Janeiro, não foi diferente, Ele começou produzindo seus vídeos e posts, sem muita pretensão, e agora atrai milhares de seguidores em suas mídias sociais.

continua após publicidade .

Fauzi chama atenção em suas redes sociais, com sua belas fotos, seus stories diários e dicas de marketing e posicionamento digital.

Cada dia vem ganhando mais espaço e fechando parcerias com suas divulgações no Instagram.

O influencer carioca, é prova de que a internet é uma possibilidade real de crescimento pessoal e profissional, e que se deve ter cuidado e responsabilidade com os conteúdos abordados, pois vidas de pessoas são influenciadas através dos conteúdos transmitidos.

continua após publicidade .

Fauzi começou como amador divulgando suas rotinas diárias em seu Instagram, porém viu desse meio uma oportunidade para mudar profissionalmente. Com muita dedicação, sempre busca se manter atualizado para cada vez melhorar mais.

Atualmente é dono de uma agência para micro influenciadores no Rio de Janeiro, onde ajuda pessoas a terem êxito com engajamento no mercado digital.

Com mais de 100k seguidores e com um forte posicionamento digital, Fauzi tem um futuro promissor no meio digital.

continua após publicidade .

E você leva jeito para ser um influenciador? Se você tem um desejo de se destacar como influencer digital, vale a pena da uma conferida no perfil da agência @connectados e em seu perfil pessoal @fauzirux

Seja você também um influenciador do bem.