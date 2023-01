Conheça médica paranaense que integra time do BBB23

Da Redação

Amanda Meirelles tem 31 anos, é médica, nasceu em Astorga

Conheça o perfil de Amanda Meirelles, nascida em Astorga, no interior do Paraná, que integra o time da Pipoca, do BBB23, que começa nesta segunda-feira (16), na Rede Globo.

Camila tem 31 anos, é médica, nasceu em Astorga, no Paraná, e mora em Campo Largo, também no Paraná. Conta que sempre ouviu que quem não tem dinheiro não consegue alcançar seus objetivos, e usou isso como estímulo para se formar e provar a todos o contrário.

Filha de pai militar, morou em mais de 15 cidades e, em uma delas, por residir perto de um pronto-socorro, se apaixonou pela Medicina. Gosta da rotina de trabalhar na UTI pela imprevisibilidade e, durante a pandemia, chegou a ficar 15 dias sem deixar o hospital.

Considera que esse foi um período de realização profissional, mas não descarta exercer outros trabalhos, se for necessário – quando precisou ajudar a família, vendeu brigadeiros para complementar a renda.

Solteira, acredita que tem mais sorte no jogo do que no amor, e revela que não vive sem uma fofoquinha. Assume ser geniosa e justifica seu lado mais esquentado por ser "ariana com ascendente em áries".

Considera sua desorganização um defeito, mas também se acha espontânea e animada, além de um pouco estabanada. Diz que consegue deixar o ambiente leve e fazer piada de qualquer situação. "Eu danço estranho, mas danço. Gosto da bagunça", afirma sobre o hobby de sair para festas.

Com informações do site g1.

