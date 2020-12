Conheça mais sobre o sucesso do produtor musical e Dj Lozanello - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O jovem dj e produtor musical Lozanello está ganhando espaço no cenário musical. Com apenas 17 anos, ele já é bem conhecido na indústria musical.

Já abriu o show da banda Melim e foi uma das atrações especiais da festa ‘Flavia Pavanelli 22’. E não para por aí, além desses grande nomes citados, Lozanello, já dividiu o palco com Dj Gbr, Cat Dealers, Mateus & Kauan, MC Kekeu, MC Livinho, Bruno Martine, e Jorge & Mateus.

Com pouco mais de 11 mil seguidores no Instagram, o jovem está começando a dar passos também no mundo virtual. Sempre que pode coloca parte de seus projetos para que seus fãs fiquem sabem o que vem por aí.

Apesar do sucesso que faz hoje, Lozanello pensou em desistir algumas vezes e seguir outros rumos na vida. Mas sempre vinha alguém que acreditava nele, o colocava para cima e ele seguia em frente. Tem o sonho de se tornar um grande DJ e produtor internacional. “Quero me destacar no cenário da música eletrônica”, diz.

Outro grande sonho desse jovem artista é ter um grande hit lançado e se tornar um dos 100 mais DJ’s do mundo, citados na lista da DJ Mag. “Ainda estou estudando. Pretendo prestar vestibular para administração. Mas quero levar a música para a vida”, afirma Lozanello.

