Conheça Levi, o segundo filho de Lore Improta e Léo Santana; veja fotos

A dançarina Lore Improta e seu marido, o cantor Léo Santana, já são pais pela segunda vez! Nesta terça-feira, 26, eles mostraram as primeiras fotos do rosto do segundo filho, Levi, que veio ao mundo em Salvador, na Bahia.

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Nas imagens, o bebê aparece em suas primeiras horas de vida na sala de parto ao lado dos pais. As imagens mostram o rostinho do garotão.

“Nós sabíamos que ele estava esperando pra nascer no dia 26. No mesmo dia da irmã (quase no mesmo horário) e no dia do casamento dos avós, Levi chegou ao mundo com 3kg e 50cm, saudável e cercado de muito amor. E como se o dia já não fosse especial o suficiente, hoje também é aniversário de nascimento de Santa Dulce, nosso Anjo Bom da Bahia. Mais uma bênção na nossa família. Ainda tentando entender o tamanho desse amor que acaba de nascer com você, meu filho. Seja bem-vindo, que a nossa vida te abrace com toda a alegria, amor e axé que existem por aqui”, disse ela na legenda.

Levi Improta Santana veio ao mundo pesando 3kg, medindo 50cm, por volta das 08h20 da manhã de 26 de maio de 2026.

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Veja as primeiras fotos de Levi:





Foto: Instagram/Reprodução Foto: Instagram/Reprodução





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Foto: Instagram/Reprodução Foto: Instagram/Reprodução





Foto: Instagram/Reprodução Foto: Instagram/Reprodução





Foto: Instagram/Reprodução Foto: Instagram/Reprodução

Informações: Revista Caras

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