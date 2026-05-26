Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
FOFURA

Conheça Levi, o segundo filho de Lore Improta e Léo Santana; veja fotos

Lore Improta e Léo Santana mostram as primeiras fotos do rosto do segundo filho, Levi

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 16:32:43 Editado em 26.05.2026, 16:32:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Conheça Levi, o segundo filho de Lore Improta e Léo Santana; veja fotos
Autor Foto: Instagram/Reprodução

A dançarina Lore Improta e seu marido, o cantor Léo Santana, já são pais pela segunda vez! Nesta terça-feira, 26, eles mostraram as primeiras fotos do rosto do segundo filho, Levi, que veio ao mundo em Salvador, na Bahia.

📰LEIA MAIS: Lore Improta dá à luz Levi, segundo filho com Leo Santana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nas imagens, o bebê aparece em suas primeiras horas de vida na sala de parto ao lado dos pais. As imagens mostram o rostinho do garotão.

“Nós sabíamos que ele estava esperando pra nascer no dia 26. No mesmo dia da irmã (quase no mesmo horário) e no dia do casamento dos avós, Levi chegou ao mundo com 3kg e 50cm, saudável e cercado de muito amor. E como se o dia já não fosse especial o suficiente, hoje também é aniversário de nascimento de Santa Dulce, nosso Anjo Bom da Bahia. Mais uma bênção na nossa família. Ainda tentando entender o tamanho desse amor que acaba de nascer com você, meu filho. Seja bem-vindo, que a nossa vida te abrace com toda a alegria, amor e axé que existem por aqui”, disse ela na legenda.

Levi Improta Santana veio ao mundo pesando 3kg, medindo 50cm, por volta das 08h20 da manhã de 26 de maio de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja as primeiras fotos de Levi:


Conheça Levi, o segundo filho de Lore Improta e Léo Santana; veja fotos
AutorFoto: Instagram/Reprodução


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Conheça Levi, o segundo filho de Lore Improta e Léo Santana; veja fotos
AutorFoto: Instagram/Reprodução


Conheça Levi, o segundo filho de Lore Improta e Léo Santana; veja fotos
AutorFoto: Instagram/Reprodução


Conheça Levi, o segundo filho de Lore Improta e Léo Santana; veja fotos
AutorFoto: Instagram/Reprodução

Informações: Revista Caras

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Celebridades Bahia Família famosa leo santana Levi Santana lore improta Nascimento de bebê
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV