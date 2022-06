Conheça Hiago Herculano, líder da H.H Empreendimentos

Da Redação

Começando cedo e se tornando um empresário bem sucedido com apenas 22 anos de idade, o jovem Hiago Herculano sabe como administrar com perfeição negócios de família.

CEO da empresa H.H Empreendimentos e à frente da empresa de seu pai, Ciclo Metal, Hiago busca aprimorar seu conhecimento em relação à evolução e mudança no mundo da comunicação e do entretenimento.

“Estou sempre em constante análise e verificação, para que não se perca o foco dos princípios básicos”, diz.

A H.H Empreendimentos se trata de seu grupo empresarial, que atua no setor de minerais, produtos siderúrgicos e químicos, compra, venda e aluguel de imóveis próprios, além de englobar várias outras empresas e investimentos. Já, a Ciclo Metal, é uma empresa que faz parte do setor de mineração e que cresce cada vez mais com o excelente trabalho que está sendo feito por Hiago.

“Um dos meus projetos futuros engloba continuar levando o nome da família a frente de seu grupo de empresas de sucesso. “O único jeito de estar satisfeito em sua vida é fazendo algo que você realmente acredita”, enfatiza o empresário.

Devido a sua maneira competente e habilidosa de trabalhar, Herculano mostra que os números de sua empresa crescem cada vez mais e comenta sobre os resultados alcançados:

“Em abril deste ano, a empresa bateu o recorde e fechou o mês com alto faturamento e a expectativa é de que essa meta dobre até abril do próximo ano”, vibra o empresário.

O empresário sempre teve o incentivo de amigos e familiares para seguir em frente. Mas, ele diz que não seria capaz de construir o que tem hoje se não fosse sua vontade em vencer na vida:

“Pais e familiares te incentivam e os amigos torcem pelo seu sucesso, porém ir à luta é algo que somente você consegue fazer”, diz Herculano. O empresário, que se vê como um líder nato, gosta de vencer os desafios que aparecem no dia a dia e visa cada vez mais o topo em sua vida profissional.

Hoje, sendo reconhecido como um dos empresários mais jovens e bem sucedidos dopaís, Herculano atinge mais de 30 mil seguidores engajados com seus projetos. Ele também gosta de compartilhar o dia a dia de trabalho com quem o segue nas redes.

“Sempre exponha as suas ideias e opiniões, de modo a ajudar em seus relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais”, conclui Hiago Herculano.