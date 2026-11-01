Conheça David e Mikael, os irmãos caçulas de Sasha Meneghel que vivem longe dos holofotes
Estilista de 28 anos é irmã mais velha de dois meninos, frutos do casamento de Luciano Szafir com Luhanna Melloni
Aos 28 anos, Sasha Meneghel vive um dos momentos mais marcantes de sua vida pessoal com o anúncio da gravidez de seu primeiro filho, fruto do casamento com o cantor João Lucas. A novidade, revelada no final de outubro de 2026, movimentou as redes sociais e trouxe à tona não apenas a forte emoção dos futuros avós, Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, mas também a curiosidade do público sobre a estrutura familiar da estilista, que inclui dois irmãos mais novos e completamente avessos aos holofotes.
-LEIA MAIS: "Agora somos 4": Richarlison revela nas redes sociais que será pai novamente
Pouco conhecidos por grande parte dos fãs, David, de 12 anos, e Mikael, de 11, são irmãos de Sasha por parte de pai. Os meninos são frutos do atual casamento de Luciano Szafir com Luhanna Melloni e mantêm uma rotina preservada, longe da exposição midiática que cerca o restante da família. As raras aparições públicas dos garotos costumam ocorrer apenas em ocasiões especiais, a exemplo do desfile da marca de roupas da irmã em maio de 2026. Na oportunidade, os adolescentes posaram ao lado dos pais para apoiar a consolidação da carreira de Sasha na moda, demonstrando a relação próxima e afetuosa que a empresária cultiva com os caçulas.
A expansão da família Meneghel Szafir foi celebrada com grande entusiasmo na internet. Xuxa, que nunca escondeu o desejo de se tornar avó, comoveu seus seguidores ao relatar que sonhava com esse momento desde que segurou Sasha na saída da maternidade. A apresentadora brincou sobre as insistentes cobranças que fazia ao casal ao longo dos anos e revelou com alegria que o bebê será do signo de áries. O ator Luciano Szafir também utilizou seus perfis oficiais para dar as boas-vindas ao neto, desejando saúde à criança e já brincando com a filha e o genro sobre os planos para uma próxima gestação.