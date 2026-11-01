Conheça David e Mikael, os irmãos caçulas de Sasha Meneghel que vivem longe dos holofotes

Aos 28 anos, Sasha Meneghel vive um dos momentos mais marcantes de sua vida pessoal com o anúncio da gravidez de seu primeiro filho, fruto do casamento com o cantor João Lucas. A novidade, revelada no final de outubro de 2026, movimentou as redes sociais e trouxe à tona não apenas a forte emoção dos futuros avós, Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, mas também a curiosidade do público sobre a estrutura familiar da estilista, que inclui dois irmãos mais novos e completamente avessos aos holofotes.

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Pouco conhecidos por grande parte dos fãs, David, de 12 anos, e Mikael, de 11, são irmãos de Sasha por parte de pai. Os meninos são frutos do atual casamento de Luciano Szafir com Luhanna Melloni e mantêm uma rotina preservada, longe da exposição midiática que cerca o restante da família. As raras aparições públicas dos garotos costumam ocorrer apenas em ocasiões especiais, a exemplo do desfile da marca de roupas da irmã em maio de 2026. Na oportunidade, os adolescentes posaram ao lado dos pais para apoiar a consolidação da carreira de Sasha na moda, demonstrando a relação próxima e afetuosa que a empresária cultiva com os caçulas.

A expansão da família Meneghel Szafir foi celebrada com grande entusiasmo na internet. Xuxa, que nunca escondeu o desejo de se tornar avó, comoveu seus seguidores ao relatar que sonhava com esse momento desde que segurou Sasha na saída da maternidade. A apresentadora brincou sobre as insistentes cobranças que fazia ao casal ao longo dos anos e revelou com alegria que o bebê será do signo de áries. O ator Luciano Szafir também utilizou seus perfis oficiais para dar as boas-vindas ao neto, desejando saúde à criança e já brincando com a filha e o genro sobre os planos para uma próxima gestação.