Conheça Clara, a primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo, que é a cara do pai; veja fotos
A estrela mostrou o rosto da bebê Clara, de 4 meses, fruto do casamento com o ator
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A atriz Camila Queiroz apresentou sua primeira filha para os fãs nesta quinta-feira (30). A estrela mostrou o rosto da bebê Clara, de 4 meses, fruto do casamento com Klebber Toledo, pela primeira vez em foto inédita na capa da revista Marie Claire.
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No ensaio fotográfico, os fãs puderam ver que a pequena Clara é a cara do pai e puxou o formato do nariz da mãe.
Na entrevista, Queiroz contou que a filha nasceu em 12 de dezembro de 2025 em um parto normal que durou apenas 2 horas. Além disso, ela disse que escolheu o nome da filha quando tinha 12 anos de idade. “Quando descobrimos que eu estava grávida e que era menina, ele [Klebber] falou: ‘Meu Deus, é ela!’. O Klebber tinha certeza desde o primeiro momento”, contou.
Inclusive, a estrela destacou que sempre quis ser mãe e está plenamente realizada. “É muito maior do que eu imaginava. Não dava para saber o que viria pela frente até essa nenê nascer e eu olhar para ela”, contou, e completou: “Quando você ama o seu parceiro, que é o meu caso, acha que já sentiu o amor mais maravilhoso da vida, e aí vem um bebê que é fruto de vocês dois e parece que o amor triplica”.
Informações: Revista Caras
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