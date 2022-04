Da Redação

Conheça Carlos Miguel o goleiro mais alto do Brasil

Calçando 46 e com mais de 2 metros de altura, o goleiro mais alto do Brasil, vem balançando os prognósticos de jogo. Carlos Miguel, o atual arqueiro do Corinthians, intimida qualquer atacante que se prepara para chutar no gol.

Seu tamanho é tão chocante, que ele está cansado de responder que não joga vôlei ou basquete, e sim futebol. Esporte que sempre esteve presente em sua vida, desde a infância. Entenda como tudo começou e qual foi a sua jornada até aqui.

O goleiro mais alto do Brasil tem apenas 23 anos

Carlos foi uma daquelas crianças que sempre sonhou em jogar futebol, sabe? Principalmente pela influência de seu pai, José Cláudio Pereira, goleiro do Botafogo nos anos 70. Além dos seus tios, que também jogavam no gol.

No entanto, quando o menino fez 7 anos, seus pais sofreram uma morte trágica: ladrões invadiram sua casa e roubaram tudo, inclusive a vida dessas pessoas.

A partir daí, Miguel e seus 4 irmãos mais velhos tiveram que se virar e enfrentar diversos obstáculos por conta própria. Então, além de um sonho, o esporte acabou se tornando uma válvula de escape para todos os problemas que sua família estava vivendo.

Quando chegou à adolescência, o arqueiro espichou e sua altura foi muito favorável para que ele começasse a jogar basquete em campeonatos amadores.

Por que futebol e não basquete?

Quando é para ser, é para ser, né? Após muita insistência, seu amigo o levou para fazer um teste no Bonsucesso, clube carioca de futebol. E não teve outra: o garoto foi aprovado!

Depois disso, partiu para o Boavista e, na sequência, passou em uma peneira no Flamengo, onde ficou até 2016.

No “mengão” ficou por um ano e partiu para o Colorado de Porto Alegre para disputar o sub-19 em 2018. Sem aproveitamento, em 2020 foi emprestado para o Santa Cruz de Pernambuco e, no ano seguinte, para o mineiro Boa Esporte Clube.

Timão eô, timão eô

No final de 2021, em vias de ter o contrato vencido com o Boa Esporte Clube, o goleiro mais alto do Brasil finalmente assumiu relacionamento profissional com o Corinthians, onde deve ficar até o final de 2023.

Para Carlos, essa parceria foi a realização de um grande sonho, pois com 10 anos de idade, ele já acompanhava Cássio jogando no Mundial. Então ter a oportunidade de aprender com seu ídolo é realmente muito especial.

Contudo, um ano se passou e o craque ainda não teve a oportunidade de sair do banco reserva. Mesmo assim, ele se diz realizado de fazer parte de um time tão importante e que está treinando bastante com a certeza de que bons acontecimentos virão. Com toda a certeza, Carlos!

E suas conquistas ultrapassam o gol. Como resultado de toda sua dedicação, talento e paixão, o nome do goleiro mais alto do Brasil está estampado na lista dos jogadores promissores da temporada. Além de ser o favorito entre os torcedores e muito estimado pelos colegas de profissão.