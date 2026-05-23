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Conheça a paranaense que está entre os cozinheiros na nova temporada do MasterChef Brasil

Nova temporada estreia na próxima terça-feira (26) no clima da Copa do Mundo

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 14:35:14 Editado em 23.05.2026, 14:35:09
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Conheça a paranaense que está entre os cozinheiros na nova temporada do MasterChef Brasil
Autor Curitibana Mariana Martinez promete não passar despercebida - Foto: reprodução

A cozinha mais famosa do país reabre suas portas com clima de Copa do Mundo e com uma participante paranaense. Na próxima terça-feira, dia 26 de maio, às 22h30, a Band estreia a nova temporada do MasterChef Brasil, trazendo embates emocionantes e uma disputa acirrada logo no primeiro episódio, que já contará com três eliminações. Entre os vinte e quatro cozinheiros amadores de doze estados diferentes que entram em campo em busca do tão sonhado avental, a torcida local já tem para quem vibrar: a curitibana Mariana Martinez, que promete não passar despercebida na competição.

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Aos 27 anos e atuando como diretora de arte, Mariana traz na bagagem uma história de muita garra. Neta de espanhol e profundamente apaixonada pela culinária mediterrânea, ela deixou o Brasil ao lado do marido em busca de uma vida melhor, construindo sua trajetória na Europa com determinação. Dona de uma personalidade elétrica e comunicativa, a paranaense revela que usa o preparo de receitas como sua principal válvula de escape para aliviar o estresse do dia a dia. Fã assumida da gastronomia fusion, ela adora criar composições que misturam influências de diferentes países e entra no programa com um objetivo claro: transformar o seu fascínio pela culinária em sua verdadeira profissão.

Para realizar esse sonho, no entanto, ela precisará enfrentar a rigorosa peneira do maior talent show gastronômico do país. Os árbitros da técnica e do sabor — Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça — exigirão que os participantes entrem em campo com o pé direito. A dinâmica inicial divide os competidores em quatro times de seis pessoas, exigindo que eles brilhem no meio das equipes e vençam para levar o grupo adiante, em embates que prometem ser mais tensos do que final de torneio. O primeiro grande desafio será elaborar pratos típicos de nações que são referência no futebol mundial: Alemanha, Croácia, Espanha, França, Itália e Portugal.

Com um relógio implacável, não haverá espaço para enrolação na frente dos jurados. Os quatro cozinheiros que não conseguirem realçar o tempero nos dois primeiros tempos de combate irão direto para os pênaltis, enfrentando a última chance de seguir na disputa. Essa missão final será dividida em três rounds intensos de apenas dez minutos. Ao fim da noite, apenas um deles sobreviverá à batalha, enquanto os outros três darão adeus definitivo à chance de integrar a seleção oficial do programa. Resta saber se a criatividade e o estilo fusion de Mariana serão suficientes para garantir o seu cobiçado avental.

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competição culinária Copa do Mundo culinária fusion gastronomia mediterrânea Mariana Martinez MasterChef Brasil
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