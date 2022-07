Conheça a fintech com o melhor tipo de empréstimo com garantia

Da Redação

A CashMe, que é uma fintech especialista em crédito com garantia de imóvel, anunciou no último mês o seu novo posicionamento e identidade visual. Com o mote “CashMe: crédito que impulsiona”, ela tem como propósito enriquecer o universo financeiro do brasileiro e consolidar ainda mais parcerias planejadas de crédito. Hoje o seu foco é oferecer experiências completas aos clientes, com transparência, agilidade e simplificação dos processos sem perder a essência da empresa.

A transformação passa pelos principais valores, emoções, personalidade e objetivos da marca, profundamente analisados com base na evolução e necessidades do mercado. A CashMe está no mercado desde 2019 realizando operações de Crédito com Garantia de Imóvel (CGI), o também conhecido Home Equity, uma linha de crédito que usa como garantia um bem imóvel. E desde 2021, alinhado à estratégia de evolução do negócio, vem lançando novos produtos de crédito em seu portfólio como: crédito para empresas, condomínios, obras em loteamentos, SFI e Consignado Privado, e outros que estão por vir.

Segundo o co-fundador da CashMe, Juliano Bello, o anúncio está alinhado à expansão da empresa, que desde sua fundação, segue conectada às parcerias, atendendo necessidades dos clientes e do mercado, de olho no futuro, mas sem perder a sua essência e o seu DNA.

Com a nova marca, a empresa deseja impulsionar ainda mais o mercado e parcerias, descomplicando o acesso ao crédito. E os números revelam esta essência, com crescimento acelerado, porém mantendo o foco na agilidade e transparência, desponta no reclame aqui como a empresa mais bem avaliada do setor.

Atualmente, a empresa conta com grandes parceiros que atuam com os produtos da CashMe no portfólio de vendas. Com o novo momento, hoje sua pretensão é ampliar essa rede de profissionais. Os chamados CashMembers, são especialistas que trabalham alinhados à credibilidade e verdade da marca, oferecendo tratamento consultivo de um jeito simples e transparente.

Como funciona a CashMe?

A CashMe é uma fintech que oferece crédito com garantia de ativo real. A startup do ramo financeiro opera nos segmentos de home equity tradicional, crédito à aquisição de imóveis, crédito às incorporadoras com garantia de estoque e capital de giro para as empresas e linha de crédito sem exigências de garantias reais para os condomínios.

Hoje ela é considerada como um dos principais players do mercado por ser a fintech com as melhores condições de crédito e pagamento do mercado. Neste ano, de 2022, foi reconhecida pelo Great Place to Work (GPTW), um dos principais selos no mundo do trabalho, conquistando o primeiro lugar como a melhor fintech para se trabalhar no Brasil no segmento de serviços financeiros.

