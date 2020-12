Confusão com Biel termina em afastamento de cinegrafista em A Fazenda - TNOnline

Continua após publicidade

O cantor Biel teve seu nome entre os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado (5). Tudo porque o participante de A Fazenda 12 teve um ataque de fúria após a festa “Share”.

Ele achou ter ouvido alguém da produção do reality show da Record dizer a palavra “boiola”. Logo, o peão concluiu que a ofensa foi direcionada para ele e surtou, mas Tays Reis ficou na dúvida e disse que os profissionais estavam, na verdade, conversando entre si.

Na web, internautas criticaram a atitude do artista ter quebrado objetos na casa no acesso de raiva, e pediram que ele seja expulso por violar as regras do confinamento.

A direção de A Fazenda 12 chamou a atenção de Biel, sem citar o nome do cantor, por ter direcionado ofensas à produção. Todos os peões estavam dormindo quando foram acordados pela direção para se reunirem com urgência na sala da sede na tarde deste sábado.

Logo, o aviso de mensagem soou e um esclarecimento surgiu no painel. Lidi Lisboa leu a mensagem.

A Record esclareceu no texto o que, de fato, teria aconteceu. Na verdade, segundo o informe, tudo não passou de um mal entendido.

O recado avisou que um operador de câmera, em conversa com um diretor de imagem, respondeu em voz alta: “Para de acelerar a câmera, c****”.

Mesmo assim, a direção de A Fazenda 12 decidiu afastar o cinegrafista que, afinal, descumpriu uma regra de conduta.

Folhapress/ Banda B