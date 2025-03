Conflitos e alianças: veja resumo de Garota do Momento desta terça

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No episódio de Garota do Momento desta terça-feira (25), Zélia ameaça Marlene. Lígia recusa a proposta de Raimundo. Raimundo provoca um acidente com Marlene. Marlene afirma a Carlito que não voltará mais para a fábrica de Juliano.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Hariany anuncia fim do namoro com Matheus Vargas, filho de Leonardo

Sérgio reclama da atuação de Bia. Jacira prepara uma armadilha para Nelson. Glorinha recebe a notícia da morte de um homem. Juliano faz uma proposta a Marlene.

continua após publicidade

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



Beto recusa atender à empresa de Hugo. Bia sugere aliança com Cássio contra Beatriz.

Siga o TNOnline no Google News