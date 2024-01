Confira quem são os artistas que farão uma pausa na carreira em 2024

Na noite desta segunda-feira (1º), Nattan anunciou que fará uma pausa para cuidar da saúde. O cantor cearense relatou que desenvolveu um edema nas cordas vocais durante tratamento de H-Pylori e refluxo. Sem data para retorno aos palcos, Nattan disse que quer voltar somente quando estiver com a voz 100%.

Nattan não é o único artista a fazer uma pausa para cuidar da saúde, seja ela física ou mental. Recentemente, Lucas Lucco, Joelma, Wesley Safadão e outros cantores também anunciaram que ficariam um período longe das atividades artísticas.

Nattan explicou que tudo começou há cerca de três meses, quando ele foi diagnosticado com a bactéria H-Pylori e precisou tomar antibióticos, que causaram refluxo. Como não conseguiu administrar os remédios do refluxo durante o tratamento com antibiótico, o cantor ficou com um edema nas cordas vocais e desenvolveu um quadro que causava "forte rouquidão e afonia em casos de grande esforço por longo tempo", de acordo com o comunicado.

O cantor não divulgou data de retorno aos palcos, mas esclareceu que quer voltar somente quando estiver com a voz 100%.

Samuel Rosa celebra espera pelo terceiro filho

Confira outros artistas que anunciaram pausa na carreira para cuidar da saúde física e mental:

Lucas Lucco:

Em dezembro de 2023, Lucas Lucco anunciou que daria uma pausa na carreira para focar na saúde mental. O cantor relatou que em 2023 teve shows adiados e cancelados devido a crises causadas por Transtorno Afetivo Bipolar (TAB). Ele contou que nos últimos 30 dias só não teve crises devido aos sintomas relacionados ao distúrbio em 3 deles.

Lucas, que já está em tratamento, afirmou que sabe que "irá passar por cima disso", mas precisa se manter afastado dos compromissos de carreira para se recuperar, pois o TAB limita o cotidiano.

Joelma:

Em julho de 2023, a cantora Joelma suspendeu a agenda de shows por tempo indeterminado, depois de passar mal em apresentação. O escritório que administra a carreira da cantora citou, na época, uma "recaída" e necessidade de afastamento médico, mas não especificou qual o problema de saúde em questão.

"Neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês!", disse a cantora em nota. Ela retornou aos compromissos profissionais em agosto de 2023.

Simaria:

Antes do fim da dupla com a irmã, Simone, em agosto de 2022, Simaria passou por dois anúncios de pausa. O primeiro aconteceu em 2018, quando a cantora ficou alguns meses longe dos compromissos profissionais para cuidar de uma tuberculose ganglionar.

Já o segundo precedeu o término da dupla. Em junho de 2022, Simaria divulgou que se afastaria dos palcos novamente para cuidar da saúde. A cantora não divulgou detalhes sobre qual seria o problema em questão.

Wesley Safadão:

Em setembro de 2023, Wesley Safadão cancelou seus shows por tempo indeterminado para cuidar da saúde. Segundo a assessoria do cantor, ele estava com fortes crises de ansiedade. O cantor voltou aos palcos três semanas depois. Meses antes, o cantor já havia passado por uma outra pausa para tratar de uma hérnia de disco.

Lewis Capaldi:

Em junho de 2023, Lewis Capaldi anunciou uma pausa em sua turnê para "se ajustar ao impacto" da Síndrome de Tourette. O músico fez o comunicado em suas redes sociais, informando que "esta era a decisão mais difícil de sua vida". Capaldi segue em pausa, nas redes sociais, no último dia do ano, ele contou que tem sentido melhoras durante seu tratamento contra a doença.

Drake:

Em outubro, o rapper canadense Drake anunciou uma pausa em sua carreira, poucas horas depois de lançar o novo álbum. Segundo ele, o afastamento seria para se concentrar nos problemas estomacais recorrentes que tem enfrentado.

"Honestamente, é provável que eu não faça música por um tempo", disse Drake em seu programa de rádio SiriusXM. "Preciso me concentrar na minha saúde em primeiro lugar", completou. Ele esclareceu que não sofre de "nada grave" e explicou que tem "todo tipo de problemas estomacais" há vários anos.





