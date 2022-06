Confira os sete filmes mais esperados para 2022

Da Redação

O calendário de filmes que vão chegar aos cinemas em 2022 é longo, e separar o que de fato vale a pena assistir nesse momento. Por isso, sites como 365Dicas e outros têm feito curadorias de filmes para que o telespectador fique de olho no calendário das grandes produções que serão lançadas.

continua após publicidade .

As dicas de filmes acontecem em um momento no qual as produções voltam a ser produzidas em larga escala, após dois anos de pandemia e incertezas entre os principais estúdios do mundo. Com a diminuição dos casos e o retorno do público às salas, faz sentido investir novamente em novos filmes.

Aqui vai uma lista de 7 filmes que valem a pena ficar de olho e que chegam aos cinemas nos próximos meses.

continua após publicidade .

Jurassic World: Dominion

Confirmado para chegar aos cinemas agora em junho, o filme é uma sequência do longa de 2018, — Jurassic World: Reino Ameaçado. Alguns anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem - e caçam - ao lado de humanos em todo o mundo. Contudo, nem todos répteis conseguem viver em harmonia nesse novo cenário, e as consequências podem ser sangrentas. Os ex-funcionários do parque dos dinossauros, Claire (Bryce Dallas Howard) e Owen (Chris Pratt) se envolvem nessa problemática e buscam uma solução, contando com a ajuda dos cientistas experientes em dinossauro.

Minions: The Rise of Gru

continua após publicidade .

Ambientado na década de 1970, o filme mostra como a participação dos minions ajudou a forjar a alma maléfica de Gru, para se tornar um dos vilões mais poderosos do planeta. Mas tudo muda quando o novato Minion Otto toma uma decisão inusitada, e a confusão só aumenta. A direção do novo capítulo da franquia está nas mãos de Kyle Balda e Brad Ableson, conhecidos pelo sucesso de Meu Malvado Favorito.

Elvis

O tributo a Elvis, o rei do rock e um dos maiores artistas de todos os tempos, tem direção de Baz Luhrmann. O filme foi uma das primeiras vítimas da pandemia, quando Tom Hanks, um dos protagonistas, foi contaminado pelo vírus, o que acabou adiando ainda mais as filmagens. O filme estreia ainda em junho e é tido com grande expectativa entre aqueles que querem saber um pouco mais sobre a história da primeira grande estrela da música norte-americana.

continua após publicidade .

Não!

Após o grande sucesso de Corra e Nós, Jordan Peele está prestes a entregar seu terceiro filme. Como seria de esperar, não sabemos muito sobre o filme, embora seu primeiro trailer revele que será ambientado em algum lugar no sudoeste americano e centrado em uma pequena cidade cujos moradores experimentam um evento sobrenatural nos céus.

continua após publicidade .

O Homem Cinzento

Ryan Gosling é o mercenário mais habilidoso da CIA, até que acidentalmente descobre segredos obscuros da agência e acaba com um ex-colega psicopata e outros assassinos internacionais perseguindo uma recompensa por sua cabeça. Anthony Russo e Joe Russo dirigem este filme da Netflix. Chris Evans, Ana de Armas, Alfre Woodard e Regé-Jean Page também estrelam o longa.

Pantera Negra: Wakanda Forever

continua após publicidade .

Após a morte da estrela Chadwick Boseman, em 2020, muitas dúvidas surgiram sobre o que seria do filme sem seu principal protagonista. Este novo filme irá se concentrar na irmã corajosa do rei T'Challa, Shuri, interpretada por Letitia Wright. Mas os detalhes sobre o filme programado para estrear em novembro ainda são mantidos em completo sigilo.

Avatar: The Way of Water

Demorou quase uma década e meia, mas finalmente a continuação de Avatar, prometida há muito tempo, está sendo feita, com estreia programada para dezembro. Há quem diga que o filme de James Cameron vai repetir os feitos de há uma década e conquistar a maior bilheteria da história. Jake Sully, de Sam Worthington, e Neytiri, de Zoe Saldana, agora têm uma família em Pandora, mas quando velhos inimigos retornam, eles são forçados a evacuar e encontrar um novo lar. Kate Winslet, Michelle Yeoh e Edie Falco estão entre as novas atrações do elenco.