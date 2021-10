Da Redação

Confira os memes que bombaram com a queda do Facebook

Nesta segunda-feira (4), o império de Zuckerberg caiu por algumas horas, deixando milhares de usuários offline das redes sociais, com exceção do vizinho Twitter, de Jack Dorsey. Com a queda dos aplicativos muitos internautas, inclusive famosos, migraram para rede social ao lado para rir da situação e o que não faltou foi memes!

Até a gigante do streaming Netflix entrou na brincadeira:

When Instagram & Facebook are down. pic.twitter.com/mVFlVOOCOC
October 4, 2021

O menino Ney não ficou de fora:

Só o final de semana do zuck e o meu que deu ruim ou de mais alguém também? 🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) October 4, 2021

Confira alguns tweets sobre a instabilidade:

TRANQUEM AS PORTAS DO TWITTER ANTES QUE AS INFLUENCERS DO INSTAGRAM VENHAM PRA CA FAZER PUBLI E OS TIKTOKERS FAZER DANCINHAS, ANITTA FAÇA ALGUMA COISAAAAA — aly (@_srtalycia) October 4, 2021

poxa caiu o instagram e o whatsapp não consigo trabalhar assim pic.twitter.com/JXF18C9yRx
October 4, 2021

Mark Zuckerberg tentando arrumar o Facebook, Whatsapp e Instagram pic.twitter.com/mBL8N8S4UU — Rafael Andrade (@Fael_Andrady) October 4, 2021

O Twitter vendo que, WhatsApp, Facebook e Instagram caiu kk pic.twitter.com/0H7VgrsKKD — Greg de durag (@Flouxo) October 4, 2021