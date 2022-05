Confira os famosos da lista de casamento de Lula

Da Redação

Nesta quarta-feira (18), acontece o casamento do ex-presidente Lula com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, em São Paulo, no sofisticado espaço Bisutti. A lista de convidados está repleta de nomes de peso na política e no meio artístico.

De acordo com a Veja, a lista de convidados é composta pelos familiares dos noivos e contém nomes como Chico Buarque e sua mulher, Carol Proner. Além deles, Gilberto Gil, Flora Gil, Daniela Mercury e Malu Verçosa também foram convidados para a cerimônia.

É claro que a ala política não ficaria de fora da lista do casamento do ex-presidente. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-governador do Piauí Wellington Dias, o senador Jaques Wagner, os deputados federais Rui Falcão e Alexandre Padilha, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e sua mulher, Ana Estela, o deputado estadual Emídio de Souza e sua mulher, Gabriela Araújo, e Aloizio Mercadante. Geraldo Alckmin e a ex-primeira-dama de São Paulo, Lu Alckmin, também receberam convites.

Vale lembrar que Lula e Janja estão juntos desde de 2019, ano em que o político foi solto. O relacionamento entre eles começou ainda quando ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal.