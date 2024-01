Confira os 18 participantes já confirmados para o BBB24

Foi dada a largada para o BBB24. A lista de participantes foi divulgada na sexta-feira (5). São 18 nomes dos grupos Camarote e Pipoca. Ao longo da programação da TV Globo, no aguardado Big Day, foram confirmados os novos brothers e sisters da casa mais vigiada do Brasil e que vão disputar o prêmio milionário, que neste ano poderá chegar a R$ 3 milhões.

O BBB24 estreia na próxima segunda-feira (8). Mais oito nomes serão divulgados. Veja os 18 já confirmados:

No time "Camarote", o cantor MC Bin Laden foi o primeiro divulgado. Mas sem muita surpresa, já que ele estava nas listas de supostos confinados. Em sua chamada, o cantor celebrou o convite para o reality e destacou suas qualidades. Jefferson Cristian dos Santos Lima, que tem 30 anos e é natural da zona leste de São Paulo, revelou que se considera corajoso, pois já enfrentou muitas dificuldades na vida. Antes de fazer sucesso na música, ele foi vendedor de rua na 25 de março.

MC Bin Laden fez grande sucesso em 2016, com o hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável". Em entrevista recente a Splash, do UOL, o artista que pensa em mudar o nome artístico em breve.

Foto por Reprodução/Globo

Mas as confirmações não pararam por aqui. No time "Pipoca", a jovem Leidy Elin de 26 anos foi o nome da vez. Natural de de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ela é estudante de direito, trancista e operadora de caixa. Aos oito anos de idade, Leidy perdeu o pai, e sua mãe passou a criá-la sozinha. Neste período, começaram as dificuldades financeiras.

Para ajudar a família, ela trabalha desde os 14. Sua primeira profissão foi a de manicure e, na mesma época, aprendeu a fazer cabelos e sobrancelha. Atualmente, para pagar a faculdade de Direito e complementar a renda de casa, é operadora de caixa e trancista. Quando necessário, vende copos em estádio de futebol. Foi noiva por cinco anos, mas está solteira desde que descobriu que foi traída.

Foto por Reprodução/Globo

Outro nome anunciado foi modelo carioca Yasmin Brunet, de 35 anos. Integrante do grupo Camarote, a empresária e atriz, que é filha da ex-modelo Luiza Brunet e do empresário argentino Armando Fernandez, cresceu vendo seu nome na mídia.

“Não sei por que as pessoas têm tanto interesse na minha vida. Desde novinha eu tenho que lidar com a exposição, que é complicado, mas eu meio que já me acostumei. Hoje, eu não ligo tanto, mas também nunca estive tão exposta como estarei agora”, afirma ela, disposta a colocar a limpo inverdades que falam sobre ela.

Foto por Divulgação

O cozinheiro Maycon, de Santa Catarina, também foi anunciado. Formado em História e em Jornalismo, foi em outra área que ele se encontrou profissionalmente: "Eu amo a cozinha, eu quero a cozinha, e eu vou cozinhar pro resto da vida."

Hoje, o catarinense de 35 anos se enche de orgulho por ser a "tia da merenda" das escolas da região de Itajaí. O apelido foi um "presente" dos estudantes.

Foto por Divulgação

A pipoca Deniziane, de 29 anos, narutal de Esmeraldas e moradora de Belo Horizonte, em Minas Gerais, é mais uma candidata confirmada. A fisioterapeuta foi atleta de Vôlei e no esporte conseguiu patrocínio e uma bolsa de estudos em um colégio particular.

Saiu de casa aos 18 anos em busca de melhores condições financeiras e hoje, solteira, divide apartamento na capital de seu estado com o filho de dois anos e uma amiga.

Foto por Reprodução/Globo

Nascido em uma uma vila de pescadores em Itaparica, na Bahia, Lucas Pizane, 22 anos, é mais um representante dos ‘pipocas’ no BBB. Ele se mudou com a família para Salvador ainda na infância. Em função do trabalho da mãe, educadora, conseguiu bolsas em boas escolas.

Foto por Reprodução/Globo

De Guarulhos, São Paulo, Beatriz tem 23 anos, é vendedora e formada em Teatro, mas não exerce a carreira de atriz. É a caçula de cinco irmãos e foi criada com eles ajudando os pais a venderem mercadorias nas ruas e em feiras como camelô. Também já trabalhou como babá e modelo fotográfica.

“Tenho várias profissões. Pode chamar de pau para toda obra, se vira nos 30...”, brinca. Hoje atua como divulgadora de lojas no Brás, onde chega por volta das três da manhã e é conhecida pelo jeito espontâneo de anunciar os produtos.

Foto por Divulgação

Marcus Vinicius é natural de Belém do Pará e tem 30 anos. Já cursou parte de uma graduação em Terapia Ocupacional, da qual desistiu após um intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos. Quando voltou ao Brasil, passou a dar aulas particulares de inglês e, por indicação de uma aluna, fez uma especialização na área de aviação.

Há cinco anos mudou-se para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, para trabalhar em uma companhia aérea e exercer sua profissão de comissário de voo. Também é formado em Marketing e estuda atuação e canto. Foi criado pela mãe e pela avó e lembra que precisou trabalhar bastante para conseguir melhorar de vida.

Foto por Divulgação

A brasiliense Vanessa Lopes tem 22 anos e hoje mora em São Paulo, mas foi criada em Recife, Pernambuco. É dançarina e criadora de conteúdo, e soma mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais. Sempre foi ligada às artes e aos esportes, e as competições de dança fizeram parte de sua vida.

Foto por Reprodução/Globo

Gaúcho de Alegrete, Matteus tem 27 anos e é estudante de Engenharia Agrícola. Passou boa parte da vida no campo e tem muito orgulho das tradições de sua região. Foi criado pela mãe com a ajuda da avó, e tem o padrasto como referência paterna – é com ele que trabalha em uma estância, cuidando de bois para corte de agropecuária.

Foto por Reprodução/Globo

Nizam, de 32 anos, é executivo de contas internacional e faz faculdade de Gestão Comercial. Nascido na Mooca, em São Paulo, é filho de pai e mãe libaneses, por isso foi criado em meio à cultura da região.

Foto por Reprodução/Globo

Alagoana de Maceió, Giovanna tem 24 anos e é assistente social. Nasceu em um bairro periférico de sua cidade e é de uma família predominantemente feminina. Na infância, tinha o hábito de catar sururu para comer.

Foto por Reprodução/Globo

Bailarina e modelo, Alane tem 24 anos e é natural de Belém, no Pará. Sempre morou com a mãe, a quem tem como melhor amiga e maior incentivadora. Desde a infância, participava de concursos de dança e, aos 18 anos, ganhou o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense, o que a tornou conhecida em sua cidade.

Foto por Reprodução/Globo

Vinicius Rodrigues tem 29 anos e é atleta paralímpico. Natural de Primavera, distrito de Rosana, em São Paulo, o velocista participou dos Jogos Parapan-Americanos de Lima (2019) e das Paralimpíadas de Tóquio (2020), tendo conquistado medalha de prata para o Brasil na última competição.

Foto por Reprodução/Globo

Outro nome do grupo Camarote na lista do BBB24! Rodriguinho é cantor e é conhecido nacionalmente por ter feito parte do grupo Os Travessos, um dos grandes sucessos do cenário musical nos anos 90. Além de cantor, é produtor e compositor, tendo vários sucessos que viraram hit na voz de outros intérpretes.

Foto por Divulgação

A nova sister do grupo Pipoca é confeiteira e modelo de lingerie. Com 32 anos, Fernanda é de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela é mãe de duas crianças, Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5.

Foi bailarina performática e dançou ao lado de DJs famosos em diversas boates, casas de shows e até no camarote da Sapucaí.

Foto por Divulgação

Lucas Luigi é morador de Guadalupe, bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, e tem 28 anos. Ele vive de aluguel e se divide entre os trabalhos com instalação de pisos e vendedor em uma loja de roupas.

É casado há seis anos e apaixonado pela esposa, Hellena, com quem tem um filho de 3 anos. Aos 12 anos, Lucas descobriu a dança, por influência do avô. O primeiro contato que teve foi assistindo aos passos do Michael Jackson pela TV.

Foto por Divulgação

A cantora está confirmadíssima no Camarote do BBB24! Com 41 anos, Wanessa Camargo atingiu a fama no início dos anos 2000, com sucessos como "O Amor Não Deixa", e é filha de Zezé Di Camargo. Em 2002, reatou namoro com Dado Dolabella após mais de 20 anos separados.



A cantora pediu autorização do filho mais velho para entrar no reality show porque estaria confinada no dia do aniversário do herdeiro. Para entrar na casa mais vigiada do Brasil, Wanessa pediu para a mãe, Zilu Godoi, passar uma temporada no Brasil para cuidar de seus filhos, enquanto ela estiver no confinamento.

Foto por Divulgação

O que vai mudar no BBB24?



Novo sistema de votos

Neste ano, as votações de todos os paredões serão divididas em duas etapas: "Voto Único" e o "Voto da Torcida".

Voto da Torcida: Essa modalidade segue o que já conhecemos, permitindo os grandes mutirões dos fãs que votam no site oficial do programa. Para votar é necessário fazer um cadastro da Globo.

Voto Único: Pedido antigo de grande parte do público, o voto será registrado a partir do CPF de cada pessoa. Nessa modalidade será necessário fornecer o número do documento, que será devidamente validado, e então o telespectador poderá dar um único voto no participante que preferir.

Como o resultado é calculado? Cada uma dessas fases terá um peso de 50%. Para eliminar o participante, a produção fará a média dos dois formatos.

