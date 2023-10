Confira fotos raras do casamento de Simone Mendes vestida de noiva

A cantora Simone Mendes apareceu em fotos raras do seu casamento com o empresário Kaká Diniz. Os dois estão casados há 10 anos e ele decidiu homenagear a esposa publicamente. Para isso, ele abriu um álbum de fotos com a amada.

Nas imagens, os dois apareceram felizes no dia do casamento e ela apareceu vestida de noiva com seu look branco tradicional. Nas outras fotos, o casal surgiu em momentos especiais e românticos.

Na legenda, Kaká falou sobre a importância de nutrir o amor do casal no dia a dia. "Todos os dias ao acordar, temos a chance de reconquistar o amor de nossas vidas. Cada gesto, cada palavra, cada carinho conta. O amor é um jardim que precisa ser regado diariamente para florescer. Nunca deixe de conquistar o coração de quem você ama, todos os dias são páginas em branco esperando para serem preenchidas com novas memórias e amor renovado. Eu decido casar todos os dias com minha esposa, pois a cada amanhecer é hora de decidir reconquistar novamente o amor de quem você escolheu viver até o último dia de sua vida, pois no dia que você acordar e decidir o contrário, tudo acabou. Você está regando o seu relacionamento todos os dias?", disse ele.

Simone Mendes revela como cuida de sua beleza

A cantora Simone Mendes falou sobre os seus cuidados com a beleza. A estrela contou que cuida de sua aparência, mas sem muitos rituais. “Migla, tenho que assumir que eu não tenho lá muitos cuidados no dia a dia. Procuro sempre ir a minha dermatologista, não dormir de maquiagem. Quando tenho tempo, vou ao salão cuidar e hidratar os cabelos. As coisas simples do dia a dia”, contou ela.

Em carreira solo, os figurinos de Simone nos shows sempre chamam a atenção. Tanto que ela sempre é elogiada por exibir toda a sua beleza com looks poderosos e justos ao corpo. Agora, ela contou que é o seu stylist quem escolhe os modelitos para ela brilhar no palco.

"Estou com uma equipe de Stylist que tem me ajudado em todos os meus compromissos. Nos reunimos todo início de mês para fazer a prova dos looks que vamos usar ao longo dos dias. Confio bastante no trabalho do Erick Maia e vejo que o público também tem aprovado os meu figurinos", afirmou ela.

