Confira as primeiras novidades da 11ª temporada do The Voice Brasil

O reality show musical da TV Globo retorna em novembro

O The Voice Brasil já tem data para estrear a 11ª temporada na TV Globo. A partir de novembro, às terças e quintas-feiras, o público poderá se entreter com o reality show musical de sucesso cheio de novidades.

Na apresentação, Fátima Bernardes será a responsável por comandar o programa pela primeira vez. “Estou muito animada e ansiosa pelo início dessa minha primeira temporada no The Voice Brasil. Um programa que já mora no coração dos brasileiros. Vamos todos, no palco e em casa, nos emocionar muito”, comemora. Thais Fersoza foi a escolhida para acompanhar a apresentadora, nos bastidores da atração.

No time de técnicos, a novidade é Gaby Amarantos. A cantora já participou do reality show na modalidade Kids, mas agora estará junto de Lulu Santos, Michel Teló e IZA nas cadeiras de jurados do programa com faixa etária para adultos.

