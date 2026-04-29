Confira a evolução de Rafa Justus após segunda cirurgia no nariz; veja fotos
Ela explicou que foi necessária a retirada de cartilagem da costela, utilizada na reconstrução
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A influenciadora Rafaella Justus, de 16 anos, filha dos apresentadores Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, revelou que passou por uma nova mudança no visual após se submeter a uma segunda rinoplastia. O procedimento foi realizado recentemente e divulgado por ela nas redes sociais na segunda-feira (27).
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Segundo Rafaella, a cirurgia teve não apenas finalidade estética, mas também funcional. Ela explicou que precisou corrigir uma alteração na parte frontal do nariz que dificultava a respiração. Para isso, foi necessária a retirada de cartilagem da costela, utilizada na reconstrução.
A influenciadora destacou que a decisão de realizar a nova intervenção partiu de uma escolha pessoal. Embora tenha ressaltado o aspecto médico do procedimento, afirmou que a mudança estética também foi um desejo próprio.
Rafaella já havia passado por uma primeira rinoplastia em fevereiro de 2024, quando tinha 14 anos. Na ocasião, o objetivo foi corrigir um desvio de septo e promover ajustes estéticos. Conforme relatado anteriormente, a decisão contou com o apoio da família.
Informações: Jornal Extra
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