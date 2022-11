Confeiteiro de Apucarana se despede do 'Bake Off Brasil'

Da Redação

Final ficou entre João Pedro, de Apucarana, e Leonardo

O confeiteiro e empresário de Apucarana, João Pedro de Araujo Jorge, o JP, se despediu do 'Bake Off Brasil', no sábado, dia 26 de novembro. Ele deixou o reality show após disputa com o participante Leonardo. No Instagram, ele chegou a falar do período no programa e agradeceu aos telespectadores que acompanharam sua trajetória no reality.

"Chegar até aqui não foi fácil, mas com toda certeza foi a experiência mais doce e incrível que já vivi na vida. Fico muito feliz, pois tenho a certeza que aproveitei cada minuto. Me entreguei de corpo e alma não somente para apresentar bolos bonitos e gostosos, mas também para deixar o sábado da sua família um pouquinho mais divertido. Agradeço todo o carinho que venho recebendo de todo lado, esse carinho me fortalece e alimenta a minha alma".

Competição

Durante o episódio deste sábado, os competidores precisaram pintar o sete com o "Bolo Doce Talento" e somar organização e estratégia para acertar o "Bolo Geométrico" Como referência, a chef Beca Milano apresentou um bolo, com massa de laranja e recheios de creme de pitanga e manga, onde ele foi "decorado com uma paisagem exuberante, formada a partir de uma tela.



No topo e na lateral, delicadas peças de chocolate decoraram o bolo. Já a parte interna contou com cinco camadas de massa amanteigada, com farinha de amêndoas coloridas nas mesmas cores da parte externa. O recheio levou um curd de maracujá e a massa é umedecida com uma calda de limoncello, um licor tipicamente italiano, produzido pelo chef Giuseppe Gerundino.

Com informações do Diário do Nordeste.

