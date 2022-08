Confeiteiro de Apucarana participa do Bake Off Brasil

Da Redação

João Pedro de Araújo Jorge é natural de Apucarana

A partir do dia 6 de agosto, o confeiteiro de Apucarana, João Pedro de Araújo Jorge, de 27 anos, estará entre os participantes do Bake Off Brasil, do SBT. O anúncio foi feito neste domingo (31) através do perfil do Instagram do apucaranense.

"Sim, é verdade, e só posso dizer uma coisa, me sinto pronto. Pessoal, brincadeiras à parte, de fato talvez esteja vivendo o momento mais doce da minha vida. São muitas emoções e todas em suas mais puras essências. O Bake Off Brasil vai muito além de uma competição de confeitaria, e vocês vão ver isso", escreveu no post da rede social.

João Pedro continua o post dizendo: "De antemão todo o meu agradecimento a essa gente linda do SBT. Vocês não fazem ideia de como somos felizes e bem tratados lá a todo momento, desde o início. Realmente é a TV mais feliz do país", complementou o post.

O Bake Off Brasil começa neste sábado, dia 6 de agosto, às 22h30. O programa gira em torno de uma disputa entre confeiteiros amadores e é comandado pela apresentadora Nadja Haddad.

Veja o post:

Veja o post do Instagram do Bake Off Brasil:

Por, Fernanda Neme.



