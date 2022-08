Confeiteiro de Apucarana "causa" no 1º episódio de Bake Off Brasil

Da Redação

O confeiteiro de Apucarana, João Pedro de Araújo Jorge

Neste sábado, 06, o Bake Off Brasil: Mão na Massa, fez a estreia da sua oitava temporada e a competição já começou a todo vapor! O confeiteiro de Apucarana, João Pedro de Araújo Jorge, de 27 anos, que está entre os participantes do programa do SBT, já deu o que falar.

Acontece que os confeiteiros precisaram usar o ultracongelador para o preparo da receita da prova técnica e o abre e fecha da porta do freezer tão disputado causou uma baita confusão.

A máquina não conseguia gelar o suficiente, as prateleiras foram logo ficando cheias, os recheios derretidos sujaram o chão e, como medo de cair, João Pedro resolveu tirar os sapatos e ficar descalço.

fonte: SBT Ele resolveu tirar os sapatos e ficar descalço

A atitude chamou a atenção dos colegas de programa e da apresentadora Nadja Haddad, que ficaram surpresos.



