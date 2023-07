Condenada por culto sexual, atriz da série 'Smallville' deixa a prisão

Siga o TNOnline no Google News

A atriz Allison Mack, conhecida por seu papel como amiga íntima do jovem Superman na série de televisão “Smallville”, foi solta de uma prisão federal na Califórnia, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (3).

Ela havia sido condenada em 2021, após assumir a culpa e declarar que manipulava mulheres para se tornarem escravas sexuais do líder de um "culto sexual" chamado NXIVM. Na época da condenação, ele teve que pagar uma multa de US$ 20 mil, cerca de R$ 100 mil.

A soltura foi publicada no Federal Bureau of Prisons, a agência federal de aplicação da lei dos Estados Unidos. Em 2019, ela se declarou culpada de chantagear duas mulheres como parte de um suposto culto sexual de Nova York.

Allison evitou uma pena de prisão mais longa ao cooperar com as autoridades em seu caso contra Keith Raniere, o líder do grupo, que acabou condenado a 120 anos de prisão após ser condenado por acusações de tráfico sexual.

"Ao longo de todo o tempo, eu acreditei que as intenções de Keith Raniere eram de ajudar pessoas", disse ela ao ser presa. "Eu estava errada. Eu agora percebo que eu e outras pessoas engajamos em condutas criminosas".

Allison ajudou os promotores a reunir evidências mostrando como Raniere criou uma sociedade secreta que incluía mulheres com lavagem cerebral que foram marcadas com suas iniciais e forçadas a fazer sexo com ele.

Para entrar para o grupo secreto dentro da Nxivm, elas eram obrigadas a entregar segredos pessoais que pudessem arruinar suas reputações, de acordo com a atriz. A seita também coletava fotos explícitas e vídeos dos membros, além de assumir suas propriedades.





