Concurso elege melhores fotos engraçadas de pets de 70 países em 2022

Uma das imagens finalistas do concurso neste ano, clique de José Bayon

O Comedy Pet Photography Awards, organizado pela Animal Friends Comedy Pet, é um dos principais concursos de fotos de pets do mundo. Anualmente, a organização elege a “melhor foto animal” e mobiliza milhares de apaixonados por pets do mundo inteiro. Neste ano, o evento contou com a inscrição de participantes de aproximadamente 70 países e após um longo processo seletivo, nesta semana os organizadores divulgaram os 26 primeiros finalistas.

Na lista dos finalistas estão doguinhos, gatos, cavalos, coelhos, ganso e até uma lhama. De acordo com o portal Amo Meu Pet, o objetivo do concurso é arrecadar fundos para instituições de caridade de bem-estar animal. Em uma parceria com a Animal Friends Pet Insurance – empresa de seguro de animais de estimação – serão doados aproximadamente R$ 230 mil para instituições de todo o mundo.

Além disso, o ganhador de foto do ano animal levará para casa cerca de R$ 13 mil e um troféu personalizado.

