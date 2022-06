Compadre Washington nega ter tido prisão decretada

Da Redação

A defesa do cantor Compadre Washington negou, em comunicado no Instagram, que ele tenha tido a prisão decretada por falta de pagamento de pensão alimentícia ao filho, Luiz Filipe, de 21 anos. Inicialmente, a notícia foi publicada pelo Metrópoles.

"A informação de que o cantor pode ser preso a qualquer momento não é verdadeira, pois não existe mandado de prisão expedido", diz a nota.



O TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), onde corre o processo em questão, informou que "casos que envolvem família correm sob segredo de Justiça".

A publicação na rede social do vocalista do É o Tchan também cita o segredo de Justiça da ação: "Deixamos claro que os únicos que têm acesso a esse processo são os advogados habilitados e as próprias partes, e será requerida uma apuração sobre quem violou a proteção do segredo de Justiça".