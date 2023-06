Como Paolla Oliveira e o namorado se conheceram? Relembre o romance

Siga o TNOnline no Google News

Paolla Oliveira e o namorado, o cantor Diogo Nogueira, são um dos casais mais queridos do país dos últimos anos. Juntos desde julho de 2021, os pombinhos costumam trocar declarações lindas e apaixonantes nas redes sociais. As demonstrações de amor sempre encantam os fãs, que se derretem pelo casal.

Mas o que muitos nunca se lembram ou não sabem, é: "como foi que tudo começou?" O caso de amor entre os artistas teve início com a ajuda de um cupido, o cantor de pagode Mumuzinho.

Em uma entrevista, Nogueira contou para Fátima Bernardes que tudo começou com uma ligação. Mumuzinho teria ligado para o amigo e afirmado que queria apresentá-lo para uma pessoa, a atriz Paolla Oliveira. "Quando ele falou quem era eu falei: 'Não é possível, será que é verdade isso?' Eu achei que fosse um trote, uma brincadeira."

A apresentação ia ser mais "oficial", porque o cantor e a atriz já se trombavam nos bastidores da TV Globo, quando foram jurados de um quadro no extinto programa Domingão do Faustão. Depois da ligação de Mumuzinho, Diogo contou que começou a conversar mais com Paolla e eles passaram a se conhecer melhor, até finalmente se encontrarem pessoalmente novamente.

Gente como a gente, aparentemente, Paolla Oliveira foi conquistada pela "barriga" e pelo tradicional cavalheirismo. "A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", contou Nogueira, em tom de brincadeira.

Desde então, ele e Paolla Olivera estão juntos e não se largam mais, para a alegria de todos os românticos de plantão.

