Como homenagem, Viih Tube faz quadro com placenta do parto de Lua

A filha do casal nasceu na quinta-feira (13)

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer decidiram eternizar o nascimento da filha, Lua, por meio de um quadro. A arte, que conta com a placenta do parto de Lua, foi divulga nas redes sociais. A filha do casal nasceu na quinta-feira (13).

A homenagem da influencer e de seu companheiro chamou a atenção dos internautas, visto que conta com uma técnica diferente. A obra, realizada pela doula Cacau Prado, consiste em usar a placenta como um "carimbo" em um quadro.

No Instagram, a profissional falou sobre essa "arte da placenta". "A placenta é uma dessas perfeições da natureza. Ela é um órgão que se desenvolve e existe apenas na gestação. É o elo de conexão perfeita entre mãe e bebê. Toda mulher merece ter o registro dela. Como um agradecimento por ela [placenta], que durante a gestação tornou possível esse primeiro encontro entre bebê, mamãe e papai", afirma.

