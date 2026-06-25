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RECUPERAÇÃO

Como está Alex Escobar? Jornalista aponta possível causa de mal-estar ao vivo na Copa do Mundo; veja

Ele revelou a possível causa do que o levou a realizar alguns exames

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 16:43:37 Editado em 25.06.2026, 16:43:31
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Como está Alex Escobar? Jornalista aponta possível causa de mal-estar ao vivo na Copa do Mundo; veja
Autor Foto: Reprodução

O jornalista Alex Escobar usou as redes sociais na noite de quarta-feira (24) para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. No início desta semana, o comunicador sofreu um mal-estar ao vivo no programa Encontro, da TV Globo. (Vídeo abaixo)

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Na ocasião, Escobar conversava com a apresentadora Patrícia Poeta a respeito da Copa do Mundo quando acabou se perdendo nas informações. Visivelmente desorientado, o jornalista não conseguiu seguir com a notícia em determinado momento.

Agora, após realizar alguns exames e receber resultados positivos, Alex Escobar tranquilizou os telespectadores e reforçou que nada de grave aconteceu além de um mal-estar. Segundo o jornalista, a possível causa do episódio pode ter sido um pico de estresse ou cansaço.


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Um post compartilhado por Alex Escobar (@alexescobar74)


‘Estou super bem’

“Vocês viram o que aconteceu, eu não conseguia pronunciar as palavras. Não tive confusão mental, não perdi a consciência, eu simplesmente não conseguia pronunciar as palavras. Estranho, realmente, eu vi o vídeo depois e falei: ‘Caramba, parece mais sério do que foi’“, iniciou Alex Escobar em um vídeo publicado em seu perfil.

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“Fui para o hospital, fiz ressonâncias magnéticas, tomografia, teste neurológico, três ou quatro exames de sangue, até perdi a conta. E nada de grave, nada foi detectado na verdade, não deu nada. O que aconteceu? Não sei. Um estresse, cansaço, não sei. Mas aconteceu. É legal dizer, que dois minutos depois, eu estava falando normalmente. Uma loucura, né?“, continuou ele.

Em seguida, o jornalista reforçou que está bem e deve permanecer mais um dia de repouso no hotel antes de retornar ao trabalho. “Fiquei no hospital dois dias praticamente, e agora estou no hotel descansando. Para tranquilizar todo mundo, estou super bem. Vamos ver os próximos passos. Amanhã, o combinado é também ficar de repouso“, disse.

“Agradecer o carinho de vocês, quanta oração, quanta boa intenção. Isso chega forte na gente no momento em as coisas não estão dando certo. Me ajudaram com certeza. Obrigado. É muito bom sentir esse carinho. Foi só um susto e passou“, concluiu Alex Escobar.

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Informações: Revista Caras

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Alex Escobar cuidado com a saúde mal-estar ao vivo REPOUSO saúde do jornalista TV GLOBO
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