Como é a casa de Jade Picon? Ela faz tour completo em sua mansão no RJ

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon surpreendeu ao fazer um tour completo pela sua casa no Rio de Janeiro. Ela mora em uma mansão de luxo em um condomínio e revelou os detalhes da propriedade no canal Pod Entrar, de Lucas Rangel, no YouTube.

continua após publicidade

A estrela revelou que mora em uma casa enorme com três andares, cinema particular, piscina, área gourmet, sauna, elevador, estúdio de fotos e muito mais. O local conta com decoração no estilo clean, com cores neutras e apenas os móveis essenciais em cada ambiente.

- LEIA MAIS: Virgínia revela detalhes do seu programa no SBT; estreia será em 2024

continua após publicidade

Jade se mudou para o local durante as gravações da novela Travessia, da Globo, na qual interpretou Chiara, e nunca mais foi embora. "Eu me mudei por conta da novela. A novela acabou e eu não vou embora. A casa é uma delícia”, contou ela.

Inclusive, a morena guarda recordações da novela e do BBB em sua casa. Ela tem um quadro que fazia parte do cenário do quarto da Chiara em sua casa, que ela pediu para a equipe da novela quando a trama terminou, e também tem um adesivo da época do BBB na geladeira de sua cozinha.

Para ver detalhes da propriedade de Jade Picon, clique aqui.

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News