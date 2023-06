Comerciante diz ser filho de Gugu e disputa herança bilionária

Um comerciante de 48 anos protagonizou uma verdadeira reviravolta no caso Gugu Liberato nesta quarta-feira, 21, durante a audiência judicial que estava marcada, em São Paulo, para discutir a herança do apresentador. Ele alegou ser filho do comunicador, pediu exame de DNA e entrou na disputa pela fortuna avaliada em R$ 1 bilhão.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, o homem foi identificado como Ricardo Rocha. A mãe do rapaz, Otacília Gomes da Silva, teria conhecido Gugu, na época com 15 anos, em uma padaria na rua Aimberê, nº 458, Perdizes, São Paulo, no segundo semestre de 1973.

Eles passaram a se encontrar diariamente no estabelecimento e ficaram amigos. Posteriormente, se envolveram mais intimamente. Em 1974, depois de passar férias no litoral paulista com a família para a qual trabalhava, Octacília descobriu que estava grávida e tentou entrar em contato com Gugu, o que não conseguiu. Ela, então, perdeu “totalmente o contato”.

Quando ele iniciou a carreira televisiva, de acordo com a intimação, Ricardo Rocha começou a acompanhá-lo à distância. Quanto atingiu a maioridade, “entendeu protelar a busca do reconhecimento da paternidade para o futuro”.

Ele pede um exame de DNA, a partir da coleta de material genético dos filhos do apresentador: Marina, Sofia, de 19 anos, e João Augusto Liberato, de 21. Caso os três se neguem a fazer, o comerciante exige a exumação do cadáver do apresentador para análise e confirmação do parentesco.

