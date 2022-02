Da Redação

Comentarista causa revolta ao fazer saudação nazista na TV

Uma polêmica envolvendo o ex-BBB e comentarista Adrilles Jorge está repercutindo na internet após sua participação no "Opinião", da Jovem Pan News. Adrilles falou sobre o caso do Monark, que foi demitido do Flow Podcast por apologia ao nazismo, e, ao comentar o episódio, fez um gesto interpretado como saudação nazista.

"O nazismo matou 6 milhões de judeus, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas e hoje é visto aqui no Brasil como uma coisa livre, absolutamente liberada, com partidos normalizados", disse Adrilles.

Adrilles Jorge na Jovem Pan fazendo uma saudação parecida com uma saudação nazista logo após comentar sobre nazismo.



Isso no mesmo dia em que Monark foi demitido por defender partido nazista e que Fiuza relacionou nazismo com passaporte vacinal.



E ai @JovemPanNews? pic.twitter.com/wSyvhvuVrk February 9, 2022

O apresentador William Travassos fala por cima de Adrilles, anunciando que o programa está acabando. O ex-BBB, então, leva a mão estendida à altura do rosto, num gesto parecido com a saudação nazista de Hitler. Travassos, surpreso, responde: "Surreal, Adrilles". Ele ri.



Repercussão

O episódio causou inúmeras críticas e Adrilles negou que o gesto tenha relação com o nazismo. Ele afirmou que estava apenas se despedindo dos telespectadores com um "tchau".

"A insanidade dos canceladores ultrapassou o limite da loucura. Depois de um discurso meu veemente contra qualquer defesa de nazismo, um tchau é interpretado como um saudação nazista. Nazista é a sanha canceladora que não enxerga o próprio senso assassino do ridículo", escreveu no Twitter.

A insanidade dos canceladores ultrapassou o limite da loucura . Depois de um discurso meu veemente contra qualquer defesa de nazismo, Um tchau é interpretado como um saudação nazista . Nazista é a sanha canceladora que não enxerga o próprio senso assassino do ridículo — Adrilles Jorge (@AdrillesRJorge) February 9, 2022