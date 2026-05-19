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REAPROXIMAÇÃO

Comentário de Zé Felipe em foto de Virgínia chama a atenção da web; veja

Quem roubou a cena nos comentários, porém, foi Zé Felipe, ex-marido da apresentadora

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 13:17:07 Editado em 19.05.2026, 13:17:01
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Comentário de Zé Felipe em foto de Virgínia chama a atenção da web; veja
Autor Foto: Instagram/Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (19) ao compartilhar novos registros de sua viagem luxuosa por Dubai. Curtindo dias ao lado de amigas, a empresária publicou uma sequência de fotos exibindo looks sofisticados e momentos de ostentação. Nos comentários, o ex-marido dela, o cantor Zé Felipe, surpreendeu ao deixar um comentário.

📰LEIA MAIS: Vini Jr fala pela 1ª vez sobre separação de Virginia: veja

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Na legenda da publicação, Virginia escreveu: “Welcome to Dubai baby, bom dia”, No entanto, o que chamou atenção dos seguidores foram os comentários da postagem. Zé Felipe surpreendeu ao comentar: “Bom dia fica bem kkk”.

Mas quem roubou a cena nos comentários, porém, foi Zé Felipe, ex-marido da apresentadora. Em tom de brincadeira, o cantor comentou: “Bom dia fica bem kkk”.


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Comentário de Zé Felipe em foto de Virgínia chama a atenção da web; veja
AutorFoto: Instagram/Reprodução

A frase repercutiu entre os fãs por lembrar uma mensagem recente deixada pelo jogador de futebol Vini Jr. Na última segunda-feira (18) o atleta do Real Madrid se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento.

“Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma pate da sua vida para mim. Fica bem!”, disse ele.

A declaração de Vini foi feita cerca de três dias após Virginia anunciar a separação por meio das redes sociais.

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Informações: Revista Caras

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