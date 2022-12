Comediante é preso por bater na mãe e na delegacia, faz xixi na calça

Da Redação

Momento em que o comediante era conduzido à autoridade policiai, preso em flagrante por agredir a mãe

O comediante Filipe Pontes, que teve passagens pela Globo, SBT e Band, foi preso em flagrante, na manhã deste sábado (31), após agredir a própria mãe, em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Ainda sob efeito de bebidas alcoólicas, o comediante caiu no sono e urinou nas calças.

Segundo informações do primeiro distrito da Polícia de Ribeirão Preto, o humorista teria chegado em casa alterado e se desentendeu com a mãe. Durante a discussão, teria tentado enfoarcá-la, enquanto a xingava.

De acordo com o boletim de ocorrências da Polícia, o irmão de Filipe, que estava dormindo na casa, acordou assustado com a confusão e conseguiu imobilizar o agressor até a chegada da PM. Enquanto estava imobilizado, o comediante também teria feito ameaças de morte ao irmão.

Na delegacia, a mãe teria manifestado a necessidade de pedir na justiça medida protetiva de urgência contra o filho agressor.

Durante os procedimentos de confecção do BO, antes de ser encaminhado para a audiência de custódia no Fórum da Comarca, Filipe urinou no chão da delegacia. Ele sujou as calças ao dormir, ainda sob efeito do álcool.

Na TV, Filipe Pontes teve passagens pelos extintos Zorra Total, Pânico na Band, Domingão do Faustão, Legendários e também no Altas Horas.

Com Informações: Metrópoles

