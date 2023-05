Com vestido ousado, Sabrina Sato coloca decote para jogo: "Linda"

Siga o TNOnline no Google News

A apresentadora Sabrina Sato, de 42 anos, surgiu arrasadora em mais um de seus looks poderosos. Nesta terça-feira (30), a famosa compartilhou, em suas redes sociais, fotos da produção que usou para curtir o aniversário de uma amiga e chamou a atenção.

Nos registros, a artista surgiu deslumbrante em um vestido nude, de modelo nada discreto. Aberto na região da barriga e seios, a peça deixou o corpaço torneado da musa ainda mais em evidência.

"Saindo do trabalho e indo comemorar o aniversário da amiga", contou Sabrina Sato ao esbanjar beleza e muito estilo com o look cheio de atitude.

De cabelo preso, com brincos dourados e uma bolsa preta na mão, a mãe de Zoe arrematou a combinação e arrancou elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Confira o look:

