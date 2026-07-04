Com oito parafusos na coluna, Galvão relata bastidores e tensão para participar da Copa

O narrador Galvão Bueno, principal voz do SBT na transmissão da Copa do Mundo, revelou que quase ficou de fora do torneio devido a uma complexa cirurgia na coluna. Submetido a um procedimento de urgência para correção de hérnia de disco pouco mais de um mês antes do mundial, ele precisou superar severas limitações físicas e a apreensão médica para assumir seu posto nos Estados Unidos. A decisão de enfrentar os riscos de uma viagem precoce foi motivada pelo peso de sua responsabilidade profissional, uma vez que o sucesso das vendas publicitárias da emissora estava atrelado à sua presença e à do colega Tiago Leifert.

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A intervenção cirúrgica, realizada no dia 23 de maio, durou cerca de cinco horas e meia e se mostrou muito mais invasiva do que o previsto, resultando na colocação de oito parafusos. Inicialmente, o cronograma médico estipulava que a operação ocorresse apenas após a final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho. No entanto, a gravidade do quadro clínico exigiu a antecipação do procedimento, vetando qualquer possibilidade de espera e gerando um clima de forte incerteza tanto para o locutor quanto para a direção da emissora.

Apenas duas semanas após a cirurgia, em 7 de junho, Galvão já embarcava para o país-sede do torneio, uma rapidez de recuperação que surpreendeu e assustou os próprios especialistas que o acompanhavam. O narrador admitiu que chegou aos Estados Unidos com grande dificuldade de locomoção.

Para viabilizar seu trabalho diário, a organização do evento e a direção do SBT montaram uma logística de suporte especial, disponibilizando carrinhos de golfe para que ele pudesse cobrir as longas distâncias nos locais de concentração e transmissão. Apesar do esforço e das dores, o locutor ressaltou que a ausência no projeto seria uma frustração imensa, o que o impulsionou a confirmar sua participação.

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Com informações do iG