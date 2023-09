Com novo visual, Dudu Camargo volta à TV após ser demitido do SBT

Siga o TNOnline no Google News

O apresentador Dudu Camargo está de volta à TV depois de ficar alguns meses longe da telinha. Ele é o novo contratado da emissora Astral TV, que é transmitida para São Paulo e Campinas, e sua estreia aconteceu na segunda-feira, 4.

Dudu comanda o telejornal policial Alerta News e apareceu em sua estreia com o cabelo mais comprido do que o costumava usar no SBT. Em sua estreia, ele mandou um recado para os fãs e colegas.

Quando Dudu Camargo saiu do SBT?

O apresentador Dudu Camargo foi demitido do SBT em junho de 2023. Ele apresentava o programa Primeiro Impacto, mas estava de férias há algumas semanas, mas foi demitido antes de voltar ao ar.

O comunicador estava na emissora desde 2008, quando atuou na novela Revelação. Depois disso, ele esteve no programa Fofocando, Primeiro Impacto e SBT Notícias. Ele era considerado um dos queridinhos do apresentador Silvio Santos, dono do SBT.

Nos últimos tempos, ele se envolveu em polêmicas nos últimos tempos e chegou a ser acusado de importunação sexual com a cantora Simony. Durante as férias, ele foi substituído por Felipe Malta.

Dudu Camargo falou de sua situação no SBT

Em entrevista recente no podcast Tagarelando, Dudu Camargo contou que sentia que poderia ser demitido. Tanto que ele contou que aceitaria um convite de Rodrigo Carelli para participar do reality A Fazenda, exibido pela Record TV. “Manda o [Rodrigo] Carelli enviar o convite, porque, às vezes, eles acham que a gente tá num jornal, e que não vamos aceitar o convite. Mas aí a gente dá um jeito”, disparou o comunicador.

Surpresos, os entrevistadores questionaram o apresentador. “Mas você vai abrir mão do jornal para ir para um reality?”, disse uma delas. O jornalista então foi direto. “Eu não sei, mas eles estão abrindo mão de mim”, respondeu o apresentador.

Dudu Camargo então foi questionado sobre quem estaria abrindo mão. “Quem? Quem será? Mas quem será?”, disparou ele. “Não é o Silvio. Quem é que está abrindo mão de você?”, rebateu o entrevistador.

O comandante do Primeiro Impacto foi direto. “Aí ele já quer… Daí nós vamos precisar fazer a parte dois… Isso fica a critério de vocês. É o que sinto”, disparou ele que ainda deu mais detalhes. “Não sei, até porque eu não gosto desse termo. Mas é isso”, disparou ele.

