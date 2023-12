Com macacão decotado até o umbigo, Simone Mendes deu o que falar

A cantora Simone Mendes não passou despercebida ao postar uma foto usando um look arrasador para um show no último final de semana em Manaus. Nos bastidores do evento, a artista se exibiu radiante e impressionou com tanta beleza.

Usando um macacão preto de couro, a ex-dupla de Simaria ostentou seu corpaço escultural na roupa "a vácuo". Além de ser bem justinha, a peça nada básica ainda tinha um decote até o umbigo que deu o que falar entre os seguidores.

"Look do show de hoje! Dia de @buteco Manaus", escreveu a famosa na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Colocando o decote profundo pra jogo", falaram. "Perfeita", definiram outros. "Que deusa", exclamaram outros.

Na última semana, Simone Mendes ficou lado a lado com Simaria Mendes no casamento do irmão. Na rede social, a ex-parceira de trabalho da esposa de Kaká Diniz postou fotos do momento e chamou a atenção ao surgir com a irmã.

Fonte: Revista Caras

