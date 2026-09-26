Com look elogiado na web, Virginia brinca com imprevisto climático antes de saída

Influenciadora compartilhou detalhes da roupa escolhida para a sexta-feira e usou o Instagram para fazer piada com a tempestade que atingiu a cidade

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 27 anos, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (25) ao compartilhar o visual escolhido para aproveitar a noite em Goiânia. A empresária, no entanto, teve os planos iniciais impactados por uma forte chuva na capital goiana e aproveitou o imprevisto climático para interagir de forma bem-humorada com os seus seguidores.

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Em seu perfil no Instagram, a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo publicou uma série de fotos com a legenda "Sextou", exibindo a escolha de um corpete estruturado lilás com zíper frontal e detalhes de amarração, calça preta justa, scarpins de bico fino e bolsa de couro, além de acessórios prateados.





A produção rendeu rapidamente uma enxurrada de elogios no feed, com fãs classificando a influenciadora como "linda", "maravilhosa" e "perfeita", além de atrair a atenção de seu namorado, Vini Jr, que registrou um emoji de coração nos comentários. Antes mesmo de publicar o figurino definitivo, Virginia já havia utilizado os Stories para relatar o temporal que atingiu a cidade exatamente no momento em que planejava o passeio. Ao lado da amiga Maressa, a criadora de conteúdo fez piada com a coincidência embaraçosa, brincando que a tempestade caiu justamente na noite em que ambas, que não costumam sair com frequência, decidiram curtir a cidade juntas.