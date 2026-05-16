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Com fortuna estimada em R$ 40 milhões, atriz de 33 anos tem mansão valorizada em ponto privado do país

Descubra qual ex-atriz mirim bateu recordes na TV, acumulou uma fortuna de R$ 40 milhões e hoje vive em uma mansão supervalorizada e isolada

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 16:53:04 Editado em 16.05.2026, 16:55:01
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Com fortuna estimada em R$ 40 milhões, atriz de 33 anos tem mansão valorizada em ponto privado do país
Autor Foto: Reprodução/ Instagram

O mercado de imóveis de alto padrão costuma atrair estrelas da televisão que começam a construir seu patrimônio cedo. Uma artista americana, com uma fortuna líquida de US$ 8 milhões, cerca de R$ 40 milhões na cotação atual, é um exemplo de quem soube investir parte de seus ganhos em uma propriedade exclusiva. Localizada em uma área bastante restrita e longe de curiosos, a casa reflete o resultado prático de anos de trabalho na indústria do entretenimento.

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A base desse poder de compra foi erguida na televisão aberta e a cabo. A artista alcançou o sucesso global enquanto ainda era adolescente, protagonizando uma série que liderou a audiência do seu segmento. Durante o auge do programa, ela chegou a faturar US$ 180 mil por episódio. Esse volume de dinheiro fez com que ela entrasse para o Livro Guinness dos Recordes em 2012, com o título de atriz infantil mais bem paga do planeta. O capital inicial gerado nessa época permitiu a aquisição de imóveis antes mesmo de ela chegar à fase adulta.

Quem é a dona dessa história?

Pense na garota que gerenciou o primeiro grande “canal de internet” da ficção e que ditou tendências nos anos 2000. Aquela mesma jovem que estreou nos cinemas em “Escola de Rock” e ganhou espaço em “Drake & Josh” cresceu. Estamos falando de Miranda Cosgrove. Nascida em 14 de maio de 1993, a atriz acaba de completar 33 anos de idade. Hoje, Miranda mostra como fez uma transição de carreira sólida. Ela consolidou sua imagem e se tornou uma mulher com finanças organizadas e uma vida acadêmica ativa.


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Com fortuna estimada em R$ 40 milhões, atriz de 33 anos tem mansão valorizada em ponto privado do país
AutorFoto: Reprodução/ Instagram

Uma casa feita sob medida

O principal foco dos investimentos da atriz é a sua residência em Hollywood Hills, em Los Angeles. Segundo dados de registros públicos divulgados por portais como Trulia, SFGate e Celebrity Net Worth, Miranda comprou o imóvel em 2012. Na época, aos 19 anos, ela desembolsou US$ 2,65 milhões. Hoje, o mercado imobiliário estima que a propriedade tenha valorizado expressivamente, valendo atualmente entre US$ 4 milhões e US$ 5 milhões.

A casa tem um estilo tradicional e foi construída em 1952, mas passou por reformas completas. O terreno tem mais de um quarto de acre e abriga uma área construída de quase 3.000 pés quadrados. A estrutura é voltada para manter a rotina da estrela longe das câmeras. Todo o espaço é cercado, tanto na frente quanto nos fundos, garantindo isolamento total.

Estrutura completa

Por dentro, a mansão entrega funcionalidade. São três quartos com banheiros privativos. A cozinha possui acabamento em mármore Carrera, geladeira comercial e fogão de linha profissional. A propriedade oferece ainda uma sala de mídia com bar e salas de jantar separadas. Na área externa, o quintal possui gramado, piscina reformada, spa e um pavilhão coberto com televisão.

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O imóvel funciona como um porto seguro e um símbolo de resiliência. Em 2011, a atriz sofreu um grave acidente de trânsito que a deixou em uma cadeira de rodas por meses. Segundo o Celebrity Net Worth, a pausa forçada fez com que ela perdesse mais de US$ 2,5 milhões em contratos de turnês e parcerias comerciais. Apesar do obstáculo, ela manteve sua base patrimonial intacta. Hoje, a casa proporciona a tranquilidade que Miranda precisa para focar nos seus estudos na Universidade do Sul da Califórnia (USC) e em trabalhos pontuais na dublagem, mantendo sua carreira ativa e seu patrimônio seguro.

Informações: Revista Caras


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