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Com fortuna de R$ 6,5 bilhões, jogador brasileiro compra jato de R$ 225 milhões; saiba quem

A aeronave de alto padrão não é apenas um símbolo de status, mas uma ferramenta estratégica para a rotina global do jogador; veja fotos

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 16:10:41 Editado em 12.05.2026, 16:10:34
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Com fortuna de R$ 6,5 bilhões, jogador brasileiro compra jato de R$ 225 milhões; saiba quem
Autor Foto: Instagram/Reprodução

Um jogador de futebol brasileiro voltou a chamar a atenção com mais uma de suas aquisições milionárias. Com uma fortuna de R$ 6,5 bilhões, o atleta elevou o patamar de sua frota e adquiriu um jato de R$ 225 milhões. Estamos falando de Neymar Jr. (Fotos abaixo)

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O novo jato de Neymar

A aeronave de alto padrão não é apenas um símbolo de status, mas uma ferramenta estratégica para a rotina global do jogador. Tecnologia e desempenho de longo alcance, o grande diferencial da nova aeronave dele é a sua impressionante capacidade técnica.

Projetada para quem cruza oceanos com frequência, o avião oferece autonomia de cerca de 8.800 km, permitindo voos de longa distância sem interrupções. Ele ainda possibilita rotas diretas, com capacidade de ligar o Brasil à Europa ou ao Oriente Médio sem escalas.

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Além disso, ele oferece mais eficiência ao reduzir drasticamente o tempo de viagem ao eliminar conexões e esperas em aeroportos comerciais.

Conforto nas nuvens

Por dentro, a aeronave é puro luxo. O investimento milionário reflete-se em uma estrutura pensada para o bem-estar total. Com áreas dedicadas ao descanso profundo, essenciais para a recuperação física de um atleta de elite.

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Além disso, ela tem espaços configurados para reuniões e trabalho, garantindo que o jogador gerencie seus negócios mesmo a 40 mil pés de altitude.


Com fortuna de R$ 6,5 bilhões, jogador brasileiro compra jato de R$ 225 milhões; saiba quem
AutorFoto: Instagram/Reprodução


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Com fortuna de R$ 6,5 bilhões, jogador brasileiro compra jato de R$ 225 milhões; saiba quem
AutorFoto: Instagram/Reprodução


Os meios de transporte de Neymar


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Com fortuna de R$ 6,5 bilhões, jogador brasileiro compra jato de R$ 225 milhões; saiba quem
AutorFoto: Instagram/Reprodução

Vale lembrar que o atacante já é proprietário de helicópteros personalizados e uma frota de carros exclusivos, além de colecionar motos. Com essa nova aquisição, o camisa 10 garante que seus deslocamentos entre a Arábia Saudita, a Europa e suas propriedades no Brasil sejam feitos com o máximo de privacidade, luxo e, acima de tudo, agilidade.

Informações: Revista Caras

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