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MUDANÇA DE VISUAL

Com foco no hexa, Neymar muda cabelo em preparação para a Copa; veja

Atacante passou por corte e coloração com o profissional que o acompanha há 13 anos, antes da estreia no mundial

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 09:21:21 Editado em 08.06.2026, 09:21:13
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A poucos dias de entrar em campo pela Copa do Mundo de 2026, Neymar Jr. apresentou um novo visual para a disputa do torneio. O atacante da seleção brasileira passou por um processo de corte, coloração e estilização assinado pelo cabeleireiro Wagner Tenorio, profissional que acompanha o atleta há cerca de 13 anos.

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A mudança antecede aquela que deve ser a última participação do jogador no mundial, já classificada por ele mesmo nas redes sociais como sua "última dança" na competição.

Com foco no hexa, Neymar muda cabelo em preparação para a Copa; veja
AutorA mudança antecede aquela que deve ser a última participação do jogador no mundial - Foto: Reprodução/Instagram

O processo de transformação foi compartilhado por Tenorio em um vídeo nas redes sociais. Na publicação, o cabeleireiro detalhou que o trabalho com o camisa 10 vai além da mudança estética, envolvendo também diagnóstico, protocolos de saúde capilar e tratamentos internos e externos para manter os fios fortes diante da rotina do esporte. O profissional destacou a evolução e a confiança construída na parceria ao longo de mais de uma década de atendimento.

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Além de explicar os procedimentos técnicos realizados no cabelo do craque para deixá-lo pronto para o torneio, Tenorio aproveitou a oportunidade para manifestar seu apoio à seleção. Na mensagem direcionada ao cliente, o cabeleireiro desejou força para os desafios da competição e declarou estar na torcida, junto a milhões de brasileiros, para que o jogador tenha um bom desempenho e ajude o Brasil na conquista do tão sonhado hexacampeonato.

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beleza Cabelo Copa do Mundo Copa do Mundo 2026 Esporte NEYMAR Neymar Jr
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