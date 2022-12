Com design diferenciado, Body Piercer Just Paulinha atende famosos

Da Redação

A Body Piercer, que atua na área desde 2003, mudou de forma revolucionária o conceito de estética dos piercings

Se antes os piercings eram vistos somente como acessórios para serem usados por pessoas que curtiam o rock'and'roll, hoje eles já conquistaram todos os tipos de clientes, com gostos diferenciados, e Just Paulinha teve um destaque essencial nessa quebra de tabu.

A Body Piercer, que atua na área desde 2003, mudou de forma revolucionária o conceito de estética dos piercings, conquistando até mesmo clientes que antes não se sentiam à vontade para furar o próprio corpo.

Ela apresentou aos brasileiros os piercings de luxo, que chamam atenção pelo brilho e delicadeza de suas peças. Além disso, trouxe técnicas diferenciadas para esse mercado, como a criação dos Piercings Australianos, lançados e certificados pela mesma. A profissional fundou a "Just Paulinha Luxury Piercings", primeira joalheria de piercings do Brasil, em São Paulo.

Sobre os famosos Piercings Australianos (técnica que consiste em 3 micro piercings, remetendo a um estilo minimalista), ela afirma:

"Foi um estilo que transformou o mundo dos piercings e fez com que mulheres de 18 a 85 anos aderissem. Tenho uma cliente de 77 anos que resolveu colocar os Australianos".

Procurada por suas inovações, ela atende diversos blogueiros, como Letícia de Paula, Tabi, Dhiovanna (irmã do GabiGol), Thais e Amanda (ex BBBs), Carol Chafauzer, Eliza (esposa do Rivaldo da Seleção Brasileira), Gabriela Martins, Mariana e Vitória (De Férias com o Ex), Luisa Parente, Claudia (esposa do Tche Tche Botafogo), Amabile (nora do Zezé de Camargo) e Ana Clara Cantora. Entre os artistas, Caio Castro e Grazi Massafera são seus clientes. Com Grazi, Just Paulinha possui uma relação mais estreita, se tornando Personal Piercer da atriz, que deixa todo o visual de suas orelhas em suas mãos.

"Cuido da orelha da Grazi há três anos, fazendo todo o Visagismo de Orelhas, harmonização de piercings e argolinhas. Todas as vezes em que ela precisa retirar os piercings para algum papel novo na televisão, eu volto para poder recolocá-los", ela conta.

Super conceituada em seu nicho, ela participou do maior evento de tatuagem do mundo, o Tattoo Week, ministrando seu primeiro master class e falando sobre o Visagismo de Orelhas.

Além da estética, ela também alerta sobre os cuidados necessários, ensinando profissionais da saúde a retirar as joias das pacientes antes de cirurgias e procedimentos.

Ganhadora do Troféu Gênios da Atualidade pela Revista Caras 2022, a profissional atualmente ministra cursos profissionalizantes e forma mulheres dentro e fora do Brasil.

"Abri o mercado para profissionais de todas as áreas. Minhas alunas são biomédicas, dermatologistas, dentistas, mães e empreendedoras", comenta Just Paulinha. "Antigamente, nesse nicho só entrava "loucão" (risos), mas depois da "Geração Just Paulinha", isso não é mais uma regra para ingressar na profissão", brinca a profissional, que já profissionalizou mais de 1000 mulheres.

Just Paulinha compartilha fotos de seu trabalho e seus piercings de luxo no Instagram: @justpaulinha

fonte: Assessoria





