Com bom avanço do quadro clínico, Sidney Magal deixa hospital em SP

Devido ao bom avanço do quadro clínico, o cantor Sidney Magal, de 72 anos, deixou o Hospital do Coração, localizado na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (06). O artista estava internado na unidade de saúde desde o dia 26 de maio.

Através de uma nota, a instituição afirmou que o Magal não ficou com sequelas. "O paciente Sr. Sidney Magal recebeu alta hospitalar no dia de hoje, em bom estado geral, sem sequela funcional".

Um boletim médico aponto que o cantor sofreu um "pequeno sangramento espontâneo agudo no cérebro" após passar mal devido a uma crise de hipertensão arterial em um show no interior de São Paulo.

No último dia 30, Sidney Magal chegou a publicar um vídeo em seu perfil oficial do Instagram para acalmar os fãs. "Sou eu mesmo que estou falando e nenhum cover, nenhum clone. Sou eu, que sou um ser humano como vocês. Por isso estou dando uma satisfação do que me aconteceu, que foi uma alta, uma subida muito grande de pressão. Imediatamente quando fui atendido foi detectado um pequeno acidente vascular, que poderia ter se tornado uma coisa muito grave, caso eu não tivesse sido atendido imediatamente."

"Estou sentando e levantando. Pernas tremendo vão ver só nas músicas que danço e olhe lá. Fiquem tranquilos. Um puxão de orelha para aqueles que não acreditam na vida, na saúde e na medicina brasileira. São aqueles que disseram que eu até já morri. Não morri, não, porque morto não fala", brincou.

