Com boa evolução de saúde, Sidney Magal deve receber alta nesta quarta

O último boletim médico, divulgado na manhã desta segunda-feira (5), aponta que o cantor Sidney Magal, de 72 anos, apresenta uma boa evolução do quadro clínico. Devido à melhora, o artista deve receber alta hospitalar até quarta-feira (7).

Magal precisou dar entrada no Hospital do Coração, na Zona Sul de São Paulo, depois de sofrer um "pequeno sangramento espontâneo agudo no cérebro". O problema se iniciou devido a uma crise de hipertensão arterial.

O cantor está internado desde o dia 26 de maio.

Ele passou mal durante um show no interior paulista. Durante o evento, o cantor estava caminhando com dificuldade pelo palco e, em um determinado momento, ele tropeçou em um banco.

Inclusive, ele teve que se sentar para ter apoio. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos de uma equipe de socorristas que se encontrava no local.

