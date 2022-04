Da Redação

Com Arthur no BBB, Maíra Cardi já faturou R$ 1 milhão

O prêmio do BBB22 é muito visado por diversas pessoas que entram no reality. No entanto, não são todos que precisam participar do reality para conseguir o feito. A prova disso é Maíra Cardi. O reality não fez bem apenas para a carreira de Arthur Aguiar. Enquanto o marido está confiando, ela já embolsou pelo menos R$ 1 milhão, graças às polêmicas trazidas pelo programa.

A influenciadora já fez propaganda para um banco aludindo às traições que sofreu e também publicidade para uma rede de supermercados fazendo brincadeira com o fato de o ator comer pão.

Além disso, no Instagram, já fez propaganda de vitaminas, delivery de comida e até produtos para o bumbum. Também passou a faturar com palestras e tem viajado o país com uma conversa sobre superação intitulada “Levante o Mais Rápido que Puder”.

O interesse no trabalho de coach de emagrecimento também dobrou. Para se ter uma ideia, um pacote de dois meses de acompanhamento pode ser por até R$ 150 mil. Uma publicidade na rede social pode custar até R$ 60 mil, mesmo valor que ela recebe pela palestra.

Com informações do Metrópoles.